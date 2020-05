Mallorca ist wieder in Betrieb: Jetzt die neue MZ als E-Paper lesen

Was sich in Phase 1 des Corona-Exits auf Mallorca tut, lesen Sie in der neuen Ausgabe der MZ.

Was sich in Phase 1 des Corona-Exits auf Mallorca tut, lesen Sie in der neuen Ausgabe der MZ.

Das Leben ist nach Mallorca zurückgekehrt, die Insel erwacht aus der Isolation. Von Cafés und Restaurants über Einzelhandel, Mobilität und Sport bis hin zu Schulen, Verwaltung und Kultur: Die neue MZ fasst den Status quo zusammen und gibt einen Ausblick auf das, was uns in den kommenden Wochen erwartet. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, was nun aus der Urlaubssaison auf den Balearen wird.

Wann kann man denn nun endlich baden auf Mallorca? Schon in einem Monat soll die Strandsaison beginnen. Das Wasser sei ungefährlich, meinen Experten. Eine Menschenmenge am Strand hingegen nicht.

Wer sich davon vermutlich nicht abschrecken lassen würde, ist Ralf Ludwig, Mallorca-Pendler und eines der bekanntesten Gesichter der Corona-Skeptiker in Deutschland. Chefredakteur Ciro Krauthausen hat mit ihm über seine Beweggründe gesprochen.

Flugreisen waren in den letzten Wochen wahrlich kein Vergnügen: Laura Wrede, ihr Mann Patric und Baby Adrian (4 Monate) reisten kurz vor dem Alarmzustand von Palma nach Doha (Katar), um dort zwei Wochen zu verbringen. Die Falknerin wollte Workshops geben und Lesungen abhalten. Doch dann brach das Chaos der Coronapandemie aus und aus den zwei Wochen wurden zwei Monate in Doha. Die Rückreise musste über Deutschland stattfinden, fast nichts lief so, wie geplant. Lars Kreye hat sich die Geschichte von der Falknerin erzählen lassen.

Viele Menschen auf Mallorca haben indes wesentlich elementarere Probleme. Sozialministerin Fina Santiago erklärte im Interview, welche Sozialhilfen die Regierung anbietet. Die Warteschlangen an den Armenspeisen sind lang. Die Politikerin hofft, dass sich das bald ändert. In Deutschland sammeln MZ-Leser Spenden, um die Not auf ihrer Lieblingsinsel zu lindern. Auch auf Mallorca finden weiter Hilfsinitiativen zusammen.

Thilo Schäfer berichtet aus Madrid, weshalb die konservative Landeschefin Isabel Díaz Ayuso derzeit für Ärger sorgt: Sie geht auf Konfrontationskurs zur Zentralregierung und lässt dabei kein Fettnäpfchen aus.

Unsere Autorin Martina Zender traf Justine Murphy, die fröhliche und energiegeladene Chefin vom (noch geschlossenem) veganen Restaurant mymuybueno in Palma, die gerade ihr erstes Kochbuch - auch mit Fleisch- und Fischrezepten - veröffentlicht hat und erzählt, dass ihre kleinen Söhne schon jetzt ebenfalls gesünderem Essen den Vorzug geben.

Die Weltklasse-Galerie Hauser & Wirth eröffnet nächstes Jahr eine Dependance auf Menorca. Brigitte Rohm hat einen ersten virtuellen Rundgang durch die spektakulären Räumlichkeiten unternommen.

Außerdem erklären wir, wie sich die Corona-Krise auf die Rente von Mallorca-Residenten auswirkt. Und wie die Lust trotz des Alarmzustands nicht auf der Strecke bleibt, erklärt Paartherapeutin und Sexologin Susana Ivorra im Interview.

