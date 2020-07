Luxus für wenig Geld: Schnäppchentipps in der neuen MZ

Seit Anfang Juli eröffnen auf Mallorca immer mehr Hotels. Jedoch: Allzu viele Urlauber sind immer noch nicht da. Um die Häuser zu füllen, räumen die Hoteliers nun beachtliche Rabatte ein. Auch im Luxussegment. Simone Werner gibt in der neuen Ausgabe einen umfassenden Überblick darüber, welche Schnäppchen man jetzt machen kann. Für Residenten gibt es besondere Vorteile.

Dass viele Großunternehmer und Spitzenmanager Freude an einer Mallorca-Immobilie haben, ist weithin bekannt. Dass zu diesen Insel-Fans auch der in arge Bedrängnis geratene Fleischunternehmer Clemens Tönnies gehört, ist es eher nicht. MZ-Chef Ciro Krauthausen hat Näheres in Erfahrung gebracht.

So langsam kommt die Insel wieder in Gang, nach und nach eröffnen auch in Cala RatjadaBars, Restaurants und Clubs. Unsere Redakteurin Sophie Mono hat sich in ihrer Wahlheimat im Osten der Insel über den Stand der Dinge informiert und mit vielen Geschäftstreibenden gesprochen. Es herrscht verhaltene Aufbruchsstimmung.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Auch wenn es so langsam wieder vorangeht, das Coronavirus ist nicht einfach so verschwunden. Das zeigt ein erneuter Ausbruch in Palma, wo sich auf einen Schlag fünf Menschen infiziert haben. Es ist weiter Vorsicht geboten, daran erinnert MZ-Vize Frank Feldmeier in seinem Kommentar: "Nicht ängstlich, aber verantwortungsvoll".

Viele träumen von einer abgelegenen Finca auf Mallorca, am liebsten irgendwo in der Tramuntana. Doch Obacht, mit dem Kauf kommen viele Aufgaben und Pflichten auf die Grundstückbesitzer zu. Sophie Mono gibt einen Überblick, was zu tun ist.

Amtswechsel in dem bei den Deutschen beliebten Ort Andratx. Der Linkspolitiker Joan Manera ist neuer Bürgermeister, er muss die Gemeinde durch die Auswirkungen der Coronakrise führen und schließt nicht aus, die Grundsteuer erhöhen zu müssen. Im Interview mit Johannes Krayer erfahren Sie, wo der Bürgermeister Handlungsbedarf sieht.

Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass der Brite Ben Miles, Leiter der Showbühne Son Amar, im Juni einen Weltredkord im Hometrainerfahren aufgestellt hat. Er fuhr elf Tage fast ohne Pause am Stück. Unter der Tortour leidet er heute noch, die gesundheitlichen Folgen hatte er völlig unterschätzt. Ralf Petzhold hat mit Miles gesprochen, der geschworen hat, nie wieder einen Hometrainer anfassen zu wollen.

Es steht ein besonderes Kulturevent auf der Insel an. Die kubanische Musiklegende Omara Portuondo tritt zusammen mit dem Pianist Roberto Fonseca im Teatre Principal auf. Brigitte Rohm erklärt, warum dieser Auftritt so einzigartig ist.

Sie mögen Fastfood? Dann werden sie das Rapeat in S'Illot lieben! Dort betreibt Sternekoch Andreu Genestra neuerdings ein Strandlokal, welches sich auf die schnellen Leckereien spezialisiert hat. Die Zutaten sind von allerhöchster Qualität und stammen vorwiegend von der Insel. MZ-Gastro-Expertin Martina Zender hat das Essen und den Ausblick auf die Cala Morlanda genossen.

Tom Gebhardt erklärt in dieser Woche auf seiner Sprachen-Seite, dass das Wort "Virgen" nicht nur "Jungfräulich", sondern auch "nativ", "unberührt" oder "ursprünglich" bedeuten kann. MZ-Experte Rainer Fuchs informiert über die Fallstricke der Krankenkassen und auch in dieser Woche gibt es wieder Veranstaltungstipps, liebevoll zusammengetragen von Simone Scholl.

