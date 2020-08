Wir halten durch! Welche deutschsprachigen Anbieter auf Mallorca haben weiter geöffnet?

Wir sind weiter für Sie da!

Auch deutschsprachige Gewerbetreibende auf Mallorca sind stark von der Corona-Krise betroffen. Etliche Läden, Lokale und Unternehmen müssen vorübergehend oder definitiv schließen. Andere halten durch.

Um sie zu unterstützen und auch unseren Lesern einen Überblick zu bieten, wer aufhat, rufen wir die Unternehmen dazu auf, sich bei uns zu melden. Wir veröffentlichen Ihre Angebote und Öffnungzeiten dann auf einer Liste bei uns auf der Website.

Sie müssen dafür nur folgende Fragen beantworten:



Wie heißt Ihr Geschäft oder Lokal?

Was bieten Sie an? (maximal 250 Zeichen)

Wo befinden Sie sich / wie kann man Sie kontaktieren?

Welche sind Ihre Öffnungszeiten?



An Ihrer Situation als Gewerbetreibender hat sich etwas geändert? Bitte informieren Sie uns.

Ihnen sind als Leserinnen oder Leser weitere Unternehmen aufgefallen, die in die Liste aufgenommen werden sollten? Bitte teilen Sie uns das mit.

Wichtig: Dies ist kein werbliches Angebot. Der Eintrag ist kostenlos. Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können auch keine Gewähr auf die Richtigkeit der Angaben geben.

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an community@mallorcazeitung.es oder schreiben Sie uns eine Nachricht per Whatsapp an die Nummer +34 629 73 77 44 (nur Nachrichten, keine Anrufe). Auch über eine persönliche Nachricht per Facebook können Sie uns kontaktieren.