Fotogalerie: Die schönsten Urlaubsmomente der MZ-Leser

Danke für die vielen Texte und Fotos, die uns zu unserer Aktion "So schön war es letztes Mal auf Mallorca" erreicht haben. Ein paar Fotos haben es in die aktuelle Ausgabe der MZ geschafft. Eine vollständigere Auswahl veröffentlichen wir hier in der Fotogalerie und in den kommenden Wochen in unseren sozialen Netzwerken.

Eine erste Auswahl besonderer Urlaubsmomente hatten wir bereits veröffentlicht. Und das hier war der Aufruf.

Auf dass sich die vielen schönen Momente bald wiederholen. /sw