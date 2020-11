Die Sorgen der Zweithausbesitzer, getanzte Solidarität und ein Besuch bei Mallorcas Bio-Imkern

Will Weihnachten zur Not mit dem Auto kommen: Familie Grawert aus Berlin.

Lockdown, Quarantäne-Regeln, PCR-Tests - Besitzer von Zweithäusern auf Mallorca müssen in diesem Pandemie-Jahr viele Hürden überwinden, um auf die Insel zu kommen. Halten sie Mallorca trotzdem die Treue? Und wie erleben sie die Insel derzeit? Für das Schwerpunkt-Thema der neuen MZ-Ausgabe vom Donnerstag (12.11.) haben wir per E-Mail die Zweithausbesitzer befragt, die sich im Frühjahr wegen des damaligen Verbots zum Aufsuchen des Zweitwohnsitzes in einem offenen Brief an die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol gewandt und dabei auch die MZ in Kopie gesetzt hatten. Die Reaktion auf unsere Mail war so überwältigend, dass wir uns dazu entschlossen haben, auf drei Seiten die zentralen Aussagen aus den zahlreichen Antworten zu dokumentieren.

Die Zweithausbesitzer auf Mallorca wollen gehört werden, und sie wollen nicht mit den Urlaubern in einen Topf geschmissen werden, wie MZ-Vize Frank Feldmeier im Leitartikel feststellt. "Die Zweithausbesitzer brauchen eine Stimme", lautet das Resümee. Wie sich ihr Fernbleiben auf die Insel auswirkt, hat zudem Kollegin Sophie Mono in ihrem Stück "Die Stühle am Meer bleiben leer" analysiert.

Neben einer Zusammenfassung der gesundheitlichen Situation sowie der neuen Quarantäne-Pflichten bei der Rückkehr von Mallorca nach Deutschland umfasst unser Corona-Paket zudem einen Blick auf die Kunsthandwerker, die wegen der Pandemie um ihre wirtschaftliche Existenz bangen. Herbstmessen werden abgesagt, Kunden bleiben weg, Hilfen gibt es kaum - bleibt nur noch die Hoffnung auf Weihnachten, schreibt Redakteurin Simone Werner.

Die Kollegin hat außerdem einen Wollladen, eine Druckerei und ein Modelabel auf Mallorca besucht, die sich mit der Herstellung von Atemschutzmasken über die Krise retten. Schick, praktisch, made in Mallorca - die Produktpalette ist breit.

Mit Corona nimmt auch die Plastiklawine weiter zu. Dem Kampf gegen sie hat sich die Stiftung Rezero verschrieben. Sie berät Institutionen, stößt Projekte für Pfandsysteme an und lädt Verbraucher zu Experimenten ein. Würden Sie es zum Beispiel schaffen, einen Monat lang keinerlei Müll zu produzieren?

In der öffentlichen Debatte Spaniens unterdessen dreht sich fast alles, aber nicht alles um Corona. Madrid-Korrespondent Thilo Schäfer berichtet in "Des Königs teure Kleider" über die neuen Ermittlungen gegen Altkönig Juan Carlos. Heikel ist an den neuen Fällen, dass sie eine Zeit betreffen, als der Monarch bereits abgedankt hatte und deswegen keine Immunität genießt.

Wenn von Sport die Rede ist, dann meistens von Fußball. Damit auch Randsportarten auf der Insel wahrgenommen werden, hat Hallenfußball-Erstligist Futsal eine Stiftung ins Leben gerufen. Erste Nutznießer sind die Volleyballer und die Wasserballer - und das soll erst der Anfang sein, wie Sportredakteur Ralf Petzold erklärt. Er lotet außerdem die Chancen von MotoGp-Fahrer Joan Mir am Sonntag auf den WM-Titel aus.

Sportlich geht es auch im Gesellschaftsressort zu: Eine Initiative deutscher Frauen will mit der Initiative "Mallorca tanzt" an möglichst vielen Orten auf der Insel Lebensfreude verbreiten. Bei der Aktion wird für jene gesammelt, die wegen Corona auf der Strecke bleiben.

Wie groß derzeit die wirtschaftlichen Herausforderungen auf der Insel sind, davon können Bruno und Jan Stanjek ein Lied singen. Das Vater-Sohn-Gespann ist ausgerechnet zum Beginn der Pandemie mit seiner Werkstatt umgezogen. Wie es ihnen ergeht, erzählt Kollege Michael Wrobel in Teil 13 der MZ-Serie Auswanderer in Corona-Zeiten.

Wer in dieser Situation Kraft und Inspiration tanken will, sollte im Museum Sa Bassa Blanca in Alcúdia vorbeischauen. Auch für Stammgäste gibt es in der Sammlung der Jakobers derzeit Neues zu entdecken, wie Redakteurin Brigitte Rohm berichtet. Das Motto lautet: das Herz öffnen und reisen. Besucht hat die Kollegin außerdem die neue Ausstellung im CaixaForum "Cámara y ciudad". Sie fängt in Bildern den Puls der Städte ein, von Euphorie, Nostalgie bis Beklemmung.

In unserer gastronomischen Strecke geht es unterdessen um edle Fischkonserven. Unsere Expertin Martina Zender erklärt bei einem Besuch am Stand von Jaime Cibrián auf dem Markt von Pere Garau, worauf zu achten ist. Eines vorneweg: Mit der Konserve für Notfälle, wie in Deutschland üblich, haben die Delikatessen nur wenig zu tun. Um den Nachtisch kümmert sich Sterne-Koch Marc Fosh: Er gibt einen Überblick über Sorten, Böden und Beläge von Käsekuchen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Avocado-Limetten-Variation?

Und süß geht es auch bei Feld- und Garten-Expertin Barbara Pohle zu. Sie hat Bio-Imker besucht und erklärt, wie aufwendig die Herstellung ist. Die Mühe lohnt sich, das Produkt ist so hochwertig wie etwa die Insel-Olivenöle.

Und auch auf unserer Seite zum Spanisch-Lernen bleiben wir in der Gastronomie: Tom Gebhardt erklärt Vokabeln rund ums Craftbier.

Nicht fehlen darf der Service, diese Woche: Mallorca-Geschenke rechtzeitig und mit dem richtigen Anbieter verschicken. Und: ein komplexes Rechenbeispiel, wie sich mit den neuen Tarifen der Überlandbusse sparen lässt. /ff

