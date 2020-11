Black Week bei der MZ: Jetzt das E-Paper-Jahres-Abo mit 20 Prozent Rabatt sichern!

Zum Black Friday gibt es auch bei der Mallorca Zeitung Schnäppchen. Wir bieten 20 Prozent Rabatt auf das E-Paper-Jahres-Abonnement! So können Sie ein Jahr lang jede Woche die 1:1-Kopie der gedruckten Zeitung und damit die komplette aktuelle MZ-Ausgabe in digitaler Form auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC lesen - für weniger als 40 Euro!

Hier geht's zum Angebot der Black Week

Und das erwartet Sie: Das E-Paper ist identisch mit der gedruckten Ausgabe, die jeden Donnerstag auf Mallorca am Kiosk liegt. Damit können Sie digital neben aktuellen Nachrichten, Interviews und Portraits auch alle exklusiven MZ-Inhalte wie Hintergrundgeschichten, Service-Artikel etwa die Spanisch-Lern-Seite sowie unsere Gastro-Kritiken lesen, die den Lesern der gedruckten Ausgabe und des E-Papers vorbehalten sind. Zwar veröffentlichen wir einen Teil unserer Artikel auch kostenlos auf der Website - aber eben nur einen Teil. Sie erhalten mit Ihrem E-Paper Zugriff auf alle Beiträge der MZ-Redaktion. Viele Artikel lesen Sie so zuerst vor allen Online-Usern.

Das E-Paper liefert eben das umfassende MZ-Paket - hier das Beispiel unserer aktuellen Ausgabe - , und wird in der Nacht auf Donnerstag komplett freigeschaltet. Auf Ihrem Smartphone oder auf dem Tablet können Sie dann fast so blättern, als hätten Sie die Papierausgabe in Händen.

Weitere Fragen? Hier haben wir unsere FAQ zusammengestellt.

App gefällig? Die kostenlose Anwendung zum bequemen Lesen des E-Papers können Sie für die Betriebssysteme Android und IOS herunterladen (bitte jeweils auf den Link klicken). Alternativ lesen Sie das E-Paper einfach in Ihrem Browser unter der Adresse kiosk.mallorcazeitung.es.

Und hier geht es zum Angebot der Black Week - die MZ wünscht viel Spaß beim Sparen und bei der Lektüre!