Mal abgesehen von diesen Tagen scheint fast immer die Sonne auf Mallorca. Insel-Besucher fragen deswegen zu Recht, warum sich die Photovoltaik hier so schwer tut und gerade mal drei Prozent zur inseleigenen Energieproduktion beiträgt. Aber jetzt scheint tatsächlich eine Trendwende bevorzustehen, wie MZ-Vize Frank Feldmeier in der Titelgeschichte "Sonnige Aussichten" beschreibt. In den kommenden zwei Jahren soll es einen Boom mit balearenweit 55 neuen Anlagen geben. Was sich da im Hintergrund tut, welche Schwierigkeiten gemeistert werden müssen, wo überall neue Anlagen geplant sind und wie kräftig auch der Energieversorger Endesa mitmischt, lesen Sie in der neuen Ausgabe der Mallorca Zeitung vom 10. Dezember. Das Titelbild zeigt die erste dieser neuen Anlagen, Son Corcó in der Gemeinde Consell.

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Thema Corona: Neben einer Zusammenfassung des Stands der Restriktionen - Verschärfung der Ausgangssperre, unter anderem in Sóller dürfen Gastro-Lokale nur noch draußen auftischen - lesen Sie außerdem eine Reportage von Redakteur Ralf Petzold, der zusammen mit den Streetworkern des Roten Kreuzes eine nächtliche Runde bei den Obdachlosen gedreht hat. Ihre Zahl hat sich seit Ausbruch der Pandemie verdreifacht. "Heiße Schoki und ein offenes Ohr", heißt das Stück, das von der Not der Helfer und der Geholfenen handelt.

Angesichts dieser Not engagieren sich immer mehr ehrenamtliche Helfer, darunter etwa Rosa Hempler bei der Caritas. Was sie bewegt und was sie erlebt, hat sie Kollegin Sophie Mono erzählt.

Nicht losgelöst von Corona ist zudem das Thema der Bootsflüchtlinge - ihre Zahl ist zuletzt stark gestiegen, wohl auch, weil die Abschiebungen während der Pandemie ausgesetzt sind. Dass die Überfahrt nach Mallorca kein Ausflug ist, zeigen Berichte der Hilfsorganisationen, wonach ein Drittel der Flüchtlinge nicht ankommt. Allein im November gab es 53 Tote und Verschollene auf der Balearen-Route. Im Leitartikel der Woche fordert Sophie Mono denn auch einen Blick über den eigenen Horizont.

Das Thema Flüchtlinge missbraucht vor allem die rechtsextreme Partei Vox in der politischen Debatte. Dass Extrempositionen aber nicht unbedingt politischen Erfolg bringen, hat die Partei der Ciudadanos in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen. Wie sich die Liberalen neu aufstellen, erklärt die neue Balearen-Chefin Patricia Guasp im Interview mit Johannes Krayer. "Es gibt ein großes Potenzial im Zentrum", sagt die Politikerin, die auch die Corona-Restriktionen der Linksregierung mitträgt. Guasp lag nach einer Covid-19-Infektion drei Tage mit Lungenentzündung im Krankenhaus.

Fern der politischen Debatte ist unterdessen Altkönig Juan Carlos, der sich weiterhin im Exil befindet. Wie er versucht, sich mit dem spanischen Fiskus zu arrangieren, einem Strafverfahren zu entgehen und doch irgendwann womöglich nach Spanien zurückzukehren, beschreibt Thilo Schäfer, unser Korrespondent in Madrid.

Von dort reist am Mittwoch (16.12.) Atlético Madrid an - um gegen den Dorfclub Sant Llorenç zu spielen. Für die Lokalkicker, deren Stadion vor zwei Jahren die Flutkatastrophe mitriss, geht damit ein Traum in Erfüllung - auch wenn sie keine Chancen auf einen Sieg sehen, wie Sportredakteur Ralf Petzold schreibt.

So manche Höhen und Tiefen erleben auch die Mallorca-Auswanderer. In Teil 16 unserer Serie geht es diese Woche um einen Lokalmatador in Cala Ratjada, den Berufsmusiker Dave Rope alias David Seil. Von Auftritten kann er derzeit nur träumen, schreibt Michael Wrobel. Der Kollege hat außerdem Mallorca-Auswanderin Jenny Matthias interviewt, seit zehn Jahren ein Mallorca-Gesicht von "Goodbye Deutschland" - ein Gespräch über den Inseltraum und Höhen und Tiefen im Auswanderer-Alltag.

Einen besonders schweren Schlag des Schicksals haben Yamila Di Santo und Kristin Hansen erlebt. Das Paar erhielt für ihren Sohn in der 17. Schwangerschaftswoche die Diagnose Triploidie, ein seltener Gen-Defekt. Den Tod von Nael Nicolás verarbeiten die beiden offen - auch um anderen Eltern zu helfen. "Man muss an dem Trauma wachsen", sagt Hansen.

