Das Risikogebiet ist eine Frage der Risikoabwägung

Am 17. Februar fiel die berüchtigte 7-Tage-Corona-Inzidenz auf Mallorca erstmals seit Monaten. Das ist drei Wochen her. Mittlerweile ist die Inzidenz sogar auf die Hälfte gesunken. Dennoch betrachtet die Bundesregierung, wie jetzt vom Robert Koch-Institut mitgeteilt, die beliebteste Ferieninsel der Deutschen weiterhin als "Risikogebiet". Den Hoffnungen auf eine spürbare Wiederbelebung des Tourismus schon zu Ostern versetzt das erst einmal einen Dämpfer.

Als Inselbewohner und Mallorca-Freund möchte man jetzt laut aufschreien: Schaut sich denn in Berlin keiner diese Zahlen an? Hat es sich dort noch immer nicht herumgesprochen, wie sehr das Fortbleiben gerade der deutschen Besucher der Wirtschaft hier zusetzt, wie schwer gebeutelt diese Insel von den Auswirkungen der Pandemie ist?

Doch wie bei so vielen Aspekten dieser Pandemie wird Empörung nicht der Komplexität der Lage gerecht. Dass die Bundesregierung die mit der Risikogebiet-Einordnung einhergehenden Quarantäne- und Test-Auflagen nicht lockert, obwohl die Zahlen es hergäben, ist konsequent. Angela Merkels Rede: Bis wir die Pandemie nicht besser im Griff haben, müssen wir die Mobilität einschränken, und wenn wir sie schon nicht verbieten können, dann zumindest behindern. Und leider hat sie damit wahrscheinlich recht, so weh es auch dieser Insel tut.

Den gleichen Kurs verfolgt übrigens auch Spanien, deren Zentralregierung und Regionen dieser Tage ebenfalls die Mobilität zwischen den einzelnen Landesteilen zu Ostern einschränken wollen. Will heißen: Festland-Spanier werden in der Semana Santa überhaupt keinen Urlaub auf Mallorca oder den Balearen-Inseln verbringen können. Sie werden also, im Unterschied zu den Deutschen, noch nicht einmal die Option haben, sich den Insel-Aufenthalt mit Quarantäne-Auflagen zu ermöglichen.