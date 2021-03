Sonniges Wochenende auf Mallorca mit frostiger Nacht

Große Wetterschwankungen sind dieser Tage auf Mallorca nicht zu erwarten. Das Wochenende wird sonnig. Nur in der Nacht kann es bitterkalt werden.

Die Sonne macht derzeit den Unterschied aus. In ihren Strahlen fühlt es sich frühlingshaft an und man will gar den Pullover ausziehen. Im Schatten ist es aber noch recht frisch und man beginnt, ohne Jacke zu frösteln.

Am Freitag vielleicht nicht so sehr. Im Vergleich zu den Vortagen steigen die Temperaturen und knacken im Süden der Insel gar die 20-Grad-Marke. 21 Grad sollen es in Palma de Mallorca werden. Im Norden um Pollença bleibt es bei 17 Grad kühler. Gen Nachmittag soll der Himmel langsam zuziehen. Am Abend können ein paar wenige Regentropfen nicht ausgeschlossen werden.

Die Sonne geht um 18.54 Uhr unter, danach wird es frisch. In den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen auf sechs Grad in der Inselmitte. An den Küsten bleibt es etwas milder.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Samstag wird sonnig, nur in den Mittagsstunden können einige Wolken am Himmel entlangziehen. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung. Die Temperaturen sinken. Die Höchstwerte liegen inselweit dann bei 17, vereinzelt 18 Grad. Besonders nachts ist die Kälte spürbar. In den Bergen der Tramuntana kann es zu Frost kommen. Auch in den Städten wird es kalt. In Palma de Mallorca sollen die Temperaturen laut spanischem Wetterdienst auf drei Grad sinken.

Auch der Sonntag startet heiter. Wieder soll es am Abend zuziehen und die Regenwahrscheinlichkeit steigen. Die Tagestemperaturen zeigen sich unverändert. Nachts kühlt es nicht mehr ganz sto stark ab. Die Tiefstwerte liegen bei sechs Grad.

Große Änderungen sind auch nicht zum Start in die neue Woche zu erwarten. Erst am Donnerstag rechnet Wetterdienst Aemet mit einem Umschwung. Dann soll es nochmal winterlich werden mit grauen Woken, Regen und einem Temperatureinbruch. /rp