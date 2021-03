Freudig winken, ordentlich recyceln und interessiert begutachten auf Mallorca

Die Flugzeuge über Mallorca waren zuletzt rar geworden. Mit einem Mal tut sich wieder etwas, und wer sich an der Landebahn gegenüber des Dörfchens Sant Jordi aufhält, bekommt bald wieder jede Menge Flieger zu sehen - jetzt, nach dem Ende der Reisewarnung. Die Nachfrage nach Ferien auf Mallorca ist explodiert, und auf unserem Titelbild begrüßt stellvertretend eine Urlauberin ein ankommendes Flugzeug. Gelungen ist dieses tolle Bild übrigens einer MZ-Leserin: Juliane Zimmermann. Die Aufnahme entstand im Sommer 2020, als es schon einmal wieder losgehen sollte mit dem Mallorca-Tourismus.

Während die einen den Saisonstart kaum erwarten können, warnen die anderen vor den Risiken, wie Redakteur Johannes Krayer in einem Rück- und Ausblick analysiert. Dazu auch der Leitartikel vom MZ-Vize Frank Feldmeier: Er appelliert, den Mallorca-Enthusiasmus gut zu dosieren, warnt aber auch vor einem falschen Bild von Mallorca, das derzeit in Deutschland gezeichnet wird: Assoziationen mit Party-Urlaub sind realitätsfremd.

Kollege Krayer hat zudem mit einem Experten gesprochen, der die aktuelle Entwicklung bei den Flugpreisen abschätzt. "Der Flug ist ein kleines Luxusgut", heißt es schon im Titel, besonders jetzt im Umfeld der Osterzeit. Aber wie geht es danach weiter?

Unklarheit herrscht auch bei der Impfkampagne auf der Insel. Zum einen hat auch hier der Stopp für den Impfstoff von AstraZeneca Folgen - die gerade erst begonnenen und gut organisierten Massenimpfungen mit dieser Vakzine der Unter-55-Jährigen mussten wieder abgebrochen werden. Zum anderen klärt sich erst allmählich, wie mit den ausländischen Residenten verfahren wird, die zwar hier gemeldet sind, aber keine Tarjeta Sanitaria haben. Immerhin gibt es jetzt eine Service-Hotline und eine E-Mail-Adresse, an die sich Betroffene wenden können.

In unserem Corona-Paket lesen Sie darüber hinaus, welche Folgen die Pandemie auf die Behandlung von Patienten anderer Krankheitsbilder hat. Beispielhaft schildert Kollegin Sophie Mono den Fall einer deutschen Residentin, die wegen eines Herzfehlers operiert werden muss. Und auch das versprochene Hilfspaket der spanischen Zentralregierung in Höhe von einer Milliarde Euro schauen wir uns genauer an.

Im Spanien-Teil analysiert unterdessen unser Madrider Korrespondent Thilo Schäfer wie das derzeitige politische Erdbeben, das von Murcia aus das ganze Land erfasst hat, vor allem in der Region Madrid zu spüren ist, jetzt aber auch Folgen für die spanische Regierung hat.

Was darf eigentlich ein Profisportler essen? Die einfache Frage hat eine längere Antwort, die Ex-Profi-Wasserballerin und Ernährungsberaterin Blanca Gil liefert. Im Interview mit Ralf Petzold erklärt sie, wie sie Ernährungspläne aufstellt und wie die Sportler darauf reagieren.

Weitere interessante Menschen auf Mallorca in unserem bunten Teil: ein Porträt der deutschen Künstlerin Britta Hurter aus Portocolom, die nach Schicksalsschlägen mit Pinsel und Farbe zu neuem Lebensmut fand. Ein Nachruf auf Wilfred und Katrin Boemeleit, die 1967 in Cala Figuera eine der ersten Tauchschulen Europas eröffnet hatten. Ein Besuch bei einer mallorquinischen Designerin, die im Dörfchen Pòrtol ihr Elternhaus in eine Residenz für Künstler verwandelt hat. Eine Geschichte über Liebhaber schneller Autos beim "Gentlemen Driving Club" und ihr neues Zuhause in Palmas Gewerbegebiet Can Valero. Und nicht zuletzt eine Reportage über ein Trio von Tierschützerinnen, die sich um Straßenkatzen an dem Felsen vor Palmas Kathedrale kümmern.

In der Kultur stellt Redakteurin Brigitte Rohm das Programm der 16. Ausgabe des ArtPalma Brunch im Detail vor. Er beginnt an diesem Samstag (20.3.), die Galerien haben das gehaltvolle Ausstellungsangebot aber für mehrere Wochen im Programm. Zudem gibt es auch geführte Touren mit einem Kunstexperten. Nur auf Häppchen müssen die Besucher Corona-bedingt dieses Jahr verzichten. Kollegin Simone Werner hat unterdessen in gerade erschienene neue Mallorca-Krimis hineingelesen, die vielfach ganz aktuelle Probleme der Insel thematisieren.

Um Meeresgetier kreisen unterdessen unsere Gastronomie-Seiten. Martina Zender stellt den Fischpiraten an der Playa de Palma vor. Aufgetischt werden unter anderem deutsche Spezialitäten wie Finkenwerder Scholle oder Nordseekrabben. Und Sterne-Koch Marc Fosh nimmt sich unterdessen dem Hummer an. Fei Feld- und Garten-Expertin Barbara Pohle geht es hingegen um Getreide: Auf dem Gut Rafal Genàs bei Ses Salines wächst die einheimische Weizensorte "Blat xeixa" im ökologischen Anbau.

Fehlt noch der Service. Wir fassen zusammen, welche Änderungen das neue Abfallgesetz ab diesem Samstag (20.3.) bringt - Einwegprodukte aus Plastik sind dann verboten. Aber was fällt alles unter die Regelung, und welche Alternativen gibt es? Sprachexperte Tom Gebhardt erklärt, welche Besonderheiten das spanische Wort für "sehr" bereit hält. Und wir fassen nochmal alle derzeit gültigen Corona-Regeln zusammen - von privaten Treffen über Gastronomie, Einzelhandel und Freizeit bis hin zu den Vorschriften, die jetzt in den Hotels gelten. /ff

