Das Mallorca-Schlamassel ist ein Film mit lauter Bösen

Muss sie sich etwa bei der Rückkehr schämen? Eine Urlauberin am Flughafen. Foto: Europa Press

Matías Vallés ist mit der renommierteste mallorquinische Journalist, bekannt für seine beißend ironischen Beiträge und Kolumnen. Er arbeitet für die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Wir übersetzen die ersten beiden Absätze eines längeren Meinungsbeitrags, der am Mittwoch (24.3.) unter dem Titel "Die exilierten Touristen" erschienen ist.

Die deutsche Politiker sind böse, weil sie Mallorca beschuldigen, Sodom und Gomorrha zu vereinen, die mallorquinischen Politiker sind böse, weil sie die Urlauber erst einladen und ihnen dann vorwerfen, dass sie kommen, die spanischen Regierenden sind böse, weil sogar Brüssel von ihnen fordert, dass sie das Land nicht stilllegen sollten während sie den ausländischen Reiseverkehr begünstigen, die deutschen Touristen im Niemandsland sind böse, weil sie ihren Coronavirus auf die Insel importieren, die Tourismusunternehmer sind böse, weil sie dazu bereit sind, die Sommersaison zu opfern, um zu Ostern ein paar Euros zusammenzukratzen. Der Beginn und das gleichzeitige Ende der Saison 2021 ist ein Film mit Guten und Bösen. Ohne die Guten.

Die Urlauber, die von Deutschland aus auf die Insel gekommen sind, generieren nun negative Mallorca-Schlagzeilen in Deutschland. Nicht weil sie so viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern weil sie auf eine Insel gereist sind, die in Berlins Einschätzung nicht mehr paradiesisch ist, sondern toxisch. Wenn sie zurückkehren, wird man ihnen mehr vorwerfen als wie früher ihre Bräune.

