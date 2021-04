Moderne Nomaden, Machtkampf in Madrid und ein Fußballer als Makler

"Nomadland", wie der gerade bei den Oscars ausgezeichnete Film heißt, auf Mallorca: Von der Wohnungsnot getrieben oder aber auf der Suche nach Freiheit - moderne Nomaden, die ihr Zuhause auf vier Rädern eingerichtet haben, gibt es auch auf der Insel. Von ihrem Lebensgefühl erzählt die Titelgeschichte der neuen Mallorca Zeitung. Reporterin Simone Werner hat zusammen mit Fotografin Nele Bendgens junge Leute und ganze Familien in Palmas Viertel Ciutat Jardí besucht und erzählt, wie es dazu gekommen ist, wie es sich im Wohnmobil lebt und wie sich die Bewohner die Zukunft vorstellen. Bezeichnenderweise sind sie (fast) alle Argentinier. Die Reportage lesen Sie in der MZ vom Donnerstag (29.4.), sei es in der gedruckten Ausgabe vom Kiosk oder im E-Paper.

In Sachen Corona steht diese Woche die Impfkampagne im Vordergrund. Sophie Mono hat mit deren Leiterin auf den Balearen, María Eugenia Carandell Jäger, über Kapazitäten, Logistik und die immer neuen Probleme gesprochen. Dazu gehören etwa die Fragen zur Impfung von Ausländern, die keine Tarjeta Sanitaria haben.

Kollege Ralf Petzold geht zudem der Frage nach, wie sich Corona auf die Lage von Einwanderern aus Südamerika und Afrika auswirkt, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Sie hatten es schon vor der Pandemie schwer, jetzt hat sich ihre Lage weiter verschlimmert. Manche schlagen sich irgendwie durch, manche helfen sich gegenseitig, manche kehren in ihre Heimat zurück.

Corona bereitet auch den Planern der Palma Boat Show Kopfzerbrechen. Die Bootsmesse soll dieses Jahr wieder stattfinden, aber später als geplant - und das führt zu Komplikationen bei der Nutzung der Liegeplätze an der Alten Mole, die für die Zeit der Ausstellung geräumt werden müssen. Bekommt die Landesregierung die Probleme in den Griff?

Bleiben wir beim Thema Meer: Ein neuer Bericht schlüsselt im Detail auf, wie es derzeit um die Balearen-Gewässer steht, von der Wasserqualität über die Korallen bis hin zum Mikroplastik. Ein Problem sind auch Geisternetze, in denen immer wieder Meeresschildkröten verenden. Vier Kadaver wurden in den vergangenen Tagen an Mallorcas Küste angeschwemmt.

Für die Politik in Spanien ist der kommende Dienstag, 4. Mai, ein wichtiges Datum. In der Region Madrid wird gewählt - und der Wahlkampf erinnert stark an den Stil von Ex-US-Präsident Donald Trump. Populismus und Polarisierung haben Hochkonjunktur, und das Ergebnis der Wahlen dürfte entscheidende Auswirkungen für Gesamtspanien haben, wie unser Madrider Korrespondent Thilo Schäfer analysiert und auch im Leitartikel der Woche kommentiert.

Wer träumt nicht von einem Eigenheim auf Mallorca? Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann hat sich diesen Traum erfüllt - und kann sich gut vorstellen, nach dem Ende seiner Sportkarriere als Immobilienmakler auch anderen Landsleuten zu einem Häuschen zu verhelfen, wie er Ralf Petzold im Interview verrät. Sein Immobilienunternehmen ist bereits am Start. Wobei: Erst einmal steht der Fußball im Vordergrund - und die EM, bei der es hoffentlich für Hofmann und auch Deutschland gut läuft.

Außerdem geht es im Sport um das ATP-Turnier im Santa Ponça im Juni. Die ersten drei Spieler stehen jetzt fest, 1.500 Zuschauer vor Ort dürfen sich auf sie freuen.

Bereits begonnen hat das Festival Palma Dansa, es geht in seine 11. Runde und schlägt Corona ein Schnippchen. Viele Veranstaltungen finden im Freien statt, zum Teil sind die Tickets kostenlos, müssen aber vorab reserviert werden. Johannes Krayer gibt einen Überblick über das Programm.

Zudem lohnt sich ein Besuch der Galerie L21, wo der auf Mallorca aufgewachsene Ian Waelder das Resultat einer Spurensuche in der Familiengeschichte zeigt. Dazu gehört auch ein posthumes Duett mit seinem deutschen Großvater, dem die Flucht vor den Nationalsozialisten gerade noch so gelang, als Einzigem in seiner Familie.

Bunte Geschichten führen uns diese Woche nach Son Servera, wo wir dem Second-Hand-Trend nachgehen, nach Colònia de Sant Pere, wo ein 83-Jähriger seine Erlebnisse in dem Küstenort als Ziegenhirte, Unternehmer und Lebensretter niedergeschrieben hat, sowie zum Puig de Santa Magdalena bei Inca, an dessen Fuße Kollegin Barbara Pohle eine Imkerin und ihre Schwarzen Bienen besucht hat.

Und auch bei Felanitx sind wir unterwegs, hierher führt die Wandertour von Roland Otto, es geht zum Minidorf Son Proenç im Schatten des Puig de Sant Salvador.

Dass man abends wieder einkehren kann auf Mallorca, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Aber welche Restaurants öffnen auch? Das hat Gastro-Autorin Martina Zender in einer Umfrage bei Wirten auf der ganzen Insel geklärt. Und was sich sonst noch bei den Restriktionen ändert - oder auch nicht - finden Sie zusammengefasst auf einer Service-Seite. Auch wie es mit den Öffnungszeiten bei Mallorcas Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen aussieht, haben wir aktualisiert, die Infos hat Kollegin Simone Werner zusammengetragen.

In einem kleinen Schwerpunkt zum Thema Gesundheit hat Johannes Krayer zudem zusammengestellt, wie das mit dem Zahnarzt auf Mallorca läuft. Und allen jenen, die mit dem spanischen Wort "capricho" nichts anfangen können, sei eine kapriziöse Lektüre der Sprach-Seite von Tom Gebhardt ans Herz gelegt. /ff

