Die Mallorca Zeitung lässt die Serra de Tramuntana hochleben

Dieses Jubiläum will standesgemäß begangen werden: Zehn Jahre ist es her, dass die Serra de Tramuntana von der Unesco zum Welterbe erklärt wurde. Pünktlich zum Stichtag am 29. Juni widmen wir dem Gebirgszug mit der neuen Mallorca Zeitung eine Schwerpunkt-Ausgabe. Zusammengestellt haben wir ein Themenpaket mit Artikeln in allen Ressorts:



Johannes Krayer hat für eine Bilanz mit Experten gesprochen: Was hat der Welterbe-Titel gebracht, was liegt noch im Argen? Außerdem erklärt er, wie die Tramuntana überhaupt entstanden ist

hat für eine mit Experten gesprochen: Was hat der Welterbe-Titel gebracht, was liegt noch im Argen? Außerdem erklärt er, Simone Werner stellt das Programm rund um das Jubiläum vor

stellt das rund um das Jubiläum vor MZ-Wanderautor Roland Otto erzählt, was sich aus seiner Sicht in den vergangenen zehn Jahren in der Tramuntana getan hat.

erzählt, was sich in den vergangenen zehn Jahren in der Tramuntana getan hat. Paula Müller portraitiert das Familienunternehmen Bestard aus Lloseta, das sich auf hochwertige Wanderstiefel spezialisiert hat

portraitiert das aus Lloseta, das sich auf hochwertige spezialisiert hat Sophie Mono erklärt den Konflikt um rasende Motorradfahrer auf der Serpentinenstraße Ma-10. Außerdem hat sie alte und neue Bewohner der Tramuntana besucht, die trotz mangelnder Rentabilität Landgüter bewirtschaften - eine lehrreiche Reportage

erklärt den Konflikt um auf der Serpentinenstraße Ma-10. Außerdem hat sie besucht, die trotz mangelnder Rentabilität Landgüter bewirtschaften - eine lehrreiche Reportage Frank Feldmeier beschreibt im Leitartikel das Tramuntana-Gefühl und den Respekt, den das Gebirge einfordert. Außerdem stellt er Apps zur Identifizierung von Bergen vor

beschreibt im das und den Respekt, den das Gebirge einfordert. Außerdem stellt er vor Ralf Petzold hat den Bergläufer Tófol Castanyer interviewt, für den die Berge quasi ein Sportplatz sind

hat den Bergläufer interviewt, für den die Berge quasi ein Sportplatz sind Brigitte Rohm schwelgt in magischen Momenten, für die Komponisten und Musiker in der Tramuntana sorgen

schwelgt in magischen Momenten, für die in der Tramuntana sorgen Martina Zender schlemmt auf einer Genussrunde in Restaurants der Tramuntana

schlemmt auf einer Genussrunde in der Tramuntana Bettina Neumann stellt Bücher vor, die Fans der Serra im Regel stehen haben sollten

MZ frei Haus: Hier geht's zum E-Paper der neuen Ausgabe

Daneben gibt es aber natürlich noch weitere Artikel. Unser Madrider Korrespondent Thilo Schäfer analysiert, welche Auswirkungen die Begnadigung von neun Separatistenführern durch die spanische Linksregierung haben dürfte. Beginnt jetzt in Katalonien eine neue Etappe?

In Sachen Corona berichtet Kollege Tom Gebhardt von den Bemühungen der Behörden, das Partyleben speziell an der Playa de Palma im Zaum zu halten. Gleichzeitig gibt es Pilotprojekte, um das Nachtleben zu reaktivieren - immer vor dem Hintergrund der Infektionszahlen, die auf keinen Fall wieder steigen sollen. In einem Service-Artikel fasst Gebhardt zudem die aktuellen Regeln für Mallorca-Reisen zusammen, sei es auf dem Hin- oder dem Rückflug, Stichwort: Covid-Pass.

Dass der Tourismus wieder startet, lässt sich auch an der Eröffnung des neuen Fünf-Sterne-Hotels Zafiro Palace Andratx ablesen. Johannes Krayer hat den 204-Zimmer-Komplex am Vortag der Eröffnung an diesem Donnerstag besucht und Impressionen gesammelt.

Eine Fülle von Eindrücken verspricht auch die Nils-Burwitz-Retrospektive, die jetzt in Valldemossa eröffnet wurde. Brigitte Rohm hat zusammen mit dem Künstler die Ausstellung besucht und blickt zusammen mit dem 80-Jährigen auf seine Schaffensperioden zurück.

Und auch unsere Feld-und-Garten-Expertin Barbara Pohle war diese Woche schwer beeindruckt, und zwar von einem Park einer Schweizer Besitzerin im Inselsüden - ein Paradies aus Wildsträuchern, Blühstauden und Nutzpflanzen hinter Mauern. /ff

Wer übrigens lieber an den Strand geht, für den haben wir auch Tipps. Sterne-Koch Marc Fosh erklärt, wie Sie sich das ultimative Sandwich für die Playa zusammenstellen. Und auch Wanderautor Roland Otto macht in seiner letzten Tour vor der Sommerpause am Strand halt. Die Route führt über den Coll des Vent zur Cala d'Egos. /ff

