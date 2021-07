„Kultur ist Leben“ heißt ein neues Musikfestival auf Mallorca – und Leben ist auch Kultur, das spürt man derzeit so deutlich wie lange nicht. Noch vor wenigen Wochen war die Suche nach interessanten Events für unseren Veranstaltungskalender äußerst mühselig. Doch mit der entspannteren Corona-Lage hat sich auch der Stau im Kulturbetrieb aufgelöst: Die Auswahl ist aktuell so groß, dass wir davon schier Herzrasen bekommen.

Der geneigte Zuhörer müsste sich am Wochenende mindestens zehnteilen, um kein sehenswertes Konzert zu verpassen. Viele Vertreter der Szene nutzten die vergangenen Monate, um kreative Ideen zu entwickeln: Das Teatre Principal beweist etwa mit einem eindrucksvollen Sommer-Programm, dass man auch in der heißen Jahreszeit das Publikum begeistern kann. Die deutsche Galerie Esther Schipper entwickelte ein neues Pop-up-Format und zeigt schon bald eine temporäre Ausstellung im Herrenhaus Can Marquès in Palma. Mit viel Elan und Vorfreude eröffnet die renommierte Baró Galería einen Ableger auf Mallorca.

Überbordende Freude herrscht aber auch im Publikum: Beim Konzert der katalanischen Gruppe Sidonie durften Ende Juni 3.000 Besucher erstmals wieder tanzen, hüpfen und lauthals mitsingen (wenn auch mit Maske). Und selbst bei der aktuellen Standardvariante – gesittet am Tisch sitzend – haben die Menschen offenbar große Lust, ihren leeren Livemusik-Speicher nach der langen Durststrecke wieder aufzufüllen.

Das ist auch gut so: Denn im Gegensatz zu eskalierenden Party-Exzessen sind Kulturveranstaltungen ein sicheres Pflaster, um Lebensfreude zu zelebrieren, ohne leichtsinnig zu sein.