Mallorca-Residenten, die am Strand Erholung suchen, müssen feststellen: Meeresrauschen ist out, mieser Reggaeton ist in. Kaum platziert man sein Liegetuch im Sand, lässt sich nebenan eine Gruppe Jugendlicher nieder, macht die Playa (nicht nur die Playa, es trifft selbst die ruhigste Geheim-Playa) zur Disco und zwingt alle anderen mitzufeiern. Die Flucht ins Wasser hilft nur bedingt: Nach wenigen Schwimmzügen schwappen schon die nächsten Schallwellen von einer Yacht ans Ohr.

Und mit ihnen die Erkenntnis: Der vergangene Sommer war meditativer.