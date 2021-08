Mallorca und die Nachbarinseln sind solidarisch. Sie sind bereit, Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, aus Afghanistan aufzunehmen. So hat es die Balearen-Regierung diese Woche klargestellt, nachdem die Taliban-Kämpfer das Land in ungeahnter Geschwindigkeit erobert hatten. Die Aussage der Inselregierung ist ein positives Signal der Menschlichkeit. Mehr allerdings auch nicht. Schließlich liegt Palma – vom Mittelmeer umgeben und gute 7.000 Kilometer entfernt – nicht gerade auf der Hauptroute der Menschen, die vor den Taliban flüchten.

Andererseits ist die Vorstellung einer geschützten Insel weitab vom internationalen Migrationsgeschehen völlig irreführend. Krisen kommen plötzlich. Flüchtlingsrouten ändern sich schnell. Und Mallorca liegt nur etwa 20 Motorboot-Stunden von der algerischen Küste entfernt. Wichtiger noch, als der Welt menschliche Botschaften zu senden, wäre es also, notfalls auf eine schnell ansteigende Zahlen von Mittelmeer-Flüchtlingen vorbereitet zu sein, die über die Balearen Zuflucht in der EU suchen. Wo und wie kann man sie in würdigen Umständen unterbringen und versorgen? Wie würden sich in diesem Fall die spanische Zentralregierung und der Rest der EU verhalten? Wäre Mallorca nur ein Durchgangslager für die weitere Verteilung auf geeignetere Orte auf dem Festland? Oder säßen die Menschen – wie auf den Kanaren geschehen – plötzlich Monate lang auf den Balearen fest? Diese Fragen sollten klar geregelt sein, während man gleichzeitig daran arbeiteten sollte, dass der Notfallplan nie zum Einsatz kommen muss.