Es gibt Menschen, die morgens aufstehen und sich am liebsten gleich wieder hinlegen würden, und Menschen, die abends zu Bett gehen und sich wünschen, sie könnten gleich wieder aufstehen. Das ist der Unterschied zwischen Depression und Hochstimmung. Daran denke ich, während ich morgens um sieben mein Bett mache. Ich habe noch den ganzen Tag vor mir. Den ganzen Tag vor sich zu haben, kann Freude oder Qual sein. Ich beschließe, diesen Tag zu einem anregenden Tag zu machen und breche zu einem Spaziergang auf.

Während ich den Duft von Eukalyptusbäumen und Kiefern einatme, erinnere ich mich an Zeiten, in denen das morgendliche Aufstehen für mich eine Tortur war. Das Leben ist zuweilen beängstigend. Es ist beängstigend, rauszugehen, den anderen einen guten Morgen zu wünschen und Brot, Eier oder Joghurt zu kaufen, mit denen man die weiße Einsamkeit im Kühlschrank vertreiben kann.

Ich erinnere mich auch an Zeiten, in denen es mir vorkam, als würde ich meine Zeit verschwenden, wenn ich schlief. Es gab so viele Lieder zu singen, so viele Bücher zu schreiben, so viele Gespräche zu führen … Mein ganzes Leben lang habe ich um ein Mittelmaß zwischen Depression und Hochstimmung gerungen. Ich habe versucht, zwischen der mörderischen Unruhe und der tödlichen Stille zu vermitteln. Ich habe keiner Seite erlaubt, sich vom Tisch zu erheben, ohne eine Einigung erzielt zu haben.

Und als ich die Hoffnung auf Frieden aufgegeben hatte, stellte er sich von allein ein, wie ein Geschenk der Götter – und wahrscheinlich nicht von Dauer. Während ich also zügig durch den geheimnisvollen Wald spaziere, drücke ich die Daumen, dass das Leben in Zukunft weder zu intensiv noch zu langweilig sein wird. Dieser durchschnittliche, ja mittelmäßige Frieden, mit dem ich heute das Schlafzimmer verlassen habe, genügt mir.