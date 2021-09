Wenn im September das neue Schuljahr beginnt, dann ist das für die Spanier die vuelta al cole, die Rückkehr zur Schule. Aber auch viele Arbeitnehmer kehren nach dem langen August, in dem Spaniens Berufswelt sozusagen hitzefrei hat, wieder an ihren Arbeitsplatz zurück, der Alltag kommt wieder in Gang. Und diesmal im doppelten Sinne: Nach dem ewigen Auf und Ab der Corona-Kurve und dem Impf-Marathon dürfte sich endlich die seit mehr als einem Jahr versprochene neue Normalität einstellen.

Um beim Thema Schule zu bleiben: Die Pläne fürs Homeschooling ruhen in der Schublade – und sollen auch dort bleiben. Im Berufsleben spielt sich ein Mix aus Präsenzarbeit und Homeoffice ein: Wer zu Hause bleibt, tut das jetzt weniger aus Furcht vor Infektionen als aus pragmatischen Gründen. Mallorcas Tourismusbranche hat sich vom Etikett des Hochrisikogebiets befreit, das Reisen mit Impfzertifikat wird immer mehr zur Routine, Optimisten hoffen gar auf einen goldenen Herbst. Und auch im Kulturbetrieb geht wieder mehr: Bis jetzt geschlossene Kinos öffnen in Kürze wieder ihre Pforten, Palmas Nit de l’Art erwartet ein breites Publikum.

Alles in allem also so etwas wie Normalität – eine Normalität, zu der das Bewusstsein über ihre Fragilität gehört. Die Impfmüdigkeit hat sich auf Mallorca breitgemacht, die Virusvarianten sind Grund für neue Befürchtungen. Und dass so manche Restriktionen zu früh gelockert wurden, wissen wir im Nachhinein auch. Angebracht ist weder Euphorie noch Panik, sondern ein kühler Kopf.