Wer sich täglich mit der aufgeheizten spanischen Politik befasst, für den ist ein Abstecher in den Wahlkampf zum Bundestag ein geradezu therapeutisches Erlebnis. So als ob man von einer verkehrsreichen Straße, wo jeder hupt und andere beschimpft, in einen Konferenzsaal tritt, wo eine ruhige Podiumsdiskussion läuft. In den TV-Triellen und Talkshows wird bei allem üblichen Getöse meist sachlich debattiert, der politische Gegner respektiert.

Der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, sorgt schon für große Aufregung mit der Bemerkung, die SPD habe bei wirtschaftspolitischen Entscheidungen nach dem Krieg immer auf der falschen Seite gestanden.

In Spanien wird mit anderen Kalibern geschossen. Die Opposition wirft Premier Pedro Sánchez regelmäßig Inkompetenz vor und fordert wöchentlich seinen Rücktritt. Er habe Abkommen mit Gesinnungsgenossen von Terroristen geschlossen, sympathisiere mit linken lateinamerikanischen Diktatoren und verheimliche die wahre Zahl der Corona-Toten. Die zunehmende Polarisierung und Aggressivität geht so weit, dass etwa die dringende Erneuerung der Justizorgane seit Jahren blockiert ist.

Mit ein wenig Neid blicken daher manche Spanier auf die Vielzahl an Kombinationen in Deutschland für Koalitionsregierungen. In Spanien schottet man sich lieber gegenüber den anderen ab, sodass derzeit nicht einmal ein Bündnis zwischen den liberalen Ciudadanos und den Sozialisten von Sánchez denkbar ist, obwohl sich beide zur Mitte zählen. Von einer Konsensfähigkeit wie in Deutschland kann man in Spanien derzeit nur träumen.