Die Touristensteuer, die seit 2016 auf den Balearen erhoben wird, heißt genau genommen "impuesto del turismo sostenible", Steuer für nachhaltigen Tourismus. Eigentlich wäre es an der Zeit, sie in „Steuer für alles, was gerade so anfällt“ umzubenennen.

Die ohnehin schwammige Definition wurde über die Jahre immer weiter ausgedehnt. Erst kam die Wasserinfrastruktur dazu, dann der soziale Wohnungsbau, dann eine Metro, dann Corona, jetzt wurde sogar die Musikgala Los40 finanziert.

Für solcherlei Entscheidungen mag die Landesregierung eine Reihe von Argumenten zur Hand haben. Es gehe ja um die wirtschaftliche Erholung der Insel, und von dem Geld profitierten lokale Firmen. Die Maßnahmen seien mit den wirtschaftlichen und sozialen Akteuren abgesprochen. Und Corona sei nun mal eine Ausnahmesituation, in der darüber hinaus die milliardenschweren EU-Hilfsgelder für Nachhaltigkeitsprojekte aller Art bereitstünden.

Alle diese Argumente gehen aber am Kern der Sache vorbei. Die Touristensteuer wurde als zweckgebundene Abgabe eingeführt, nicht als Joker für unvorhergesehene Ereignisse. Zumal eine Musikgala keine Corona-Notfallmaßnahme ist, wie sie etwa der Kauf von Beatmungsgeräten wäre.

Die Art und Weise, wie die Linksregierung mit der Ecotasa umgeht, entlarvt die Bewerbung der Steuer als unglaubwürdiges Marketing und diskreditiert das Prinzip von Umweltabgaben. Vor allem aber: Nach den zahlreichen Haushaltstricks dürfte es zunehmend schwieriger werden, der Steuer künftig wieder ihren eigentlichen Sinn zurückzugeben.