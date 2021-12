Stell dir vor, es ist Corona – und keinen interessiert’s. So kommt es einem derzeit auf Mallorca vor. Die Zahlen schießen nach oben, die Krankenhäuser füllen sich. Die Stimmung in Teilen der Bevölkerung und vor allem in der Politik allerdings suggeriert, dass die Pandemie Schnee von gestern ist. Zwar streichen viele Unternehmen ihre Weihnachtsessen. Doch wo es Weihnachtsfeiern gibt, enden sie teilweise übel. In einem Fall wurde später fast die Hälfte der Belegschaft positiv getestet – obwohl alle doppelt und teilweise bereits dreifach geimpft waren. Und obwohl vor dem Treffen noch unter ärztlicher Aufsicht Schnelltests durchgeführt wurden.

Dieses Beispiel zeigt: Die Impfung ist kein Garant dafür, nicht infiziert zu werden oder zu erkranken. Sie ist meist Garant für einen milderen Verlauf. Aber die Impfwirkung lässt immer mehr nach. Daher ist es schon beinahe fahrlässig, dass Spanien die Booster-Impfung bisher nur für die Altersgruppe Ü60 freigegeben hat und erst am Donnerstag (16.12.) beschlossen hat, auch Menschen ab 40 zu boostern. Und die Politik auf der Insel? Die schaut weiter zu, verliert sich mit ihrer 3G-Regelung im Klein-Klein, anstatt sie großflächig auf das öffentliche Leben auszuweiten. Von 2G oder 2G plus ganz zu schweigen. Gerade jetzt, wo Omikron zum Problem wird. Die deutsche Virologin Sandra Ciesek warnte am Mittwoch (15.12.): „Die Fahnen stehen auf Rot“, Deutschland könne eine Art Tsunami wie in der ersten Welle erleben. Auf Mallorca dürfte der noch deutlich heftiger ausfallen, wenn die Landesregierung weiterhin so zögerlich handelt. Imagínese que estamos en pandemia... y a nadie le importa. Eso parece estar sucediendo en Mallorca. Las cifras se disparan, los hospitales se están llenando. Sin embargo, el estado de ánimo de parte de la población y, sobre todo, de la política, sugiere que la pandemia es agua pasada. Aunque muchas empresas están cancelando sus cenas de Navidad, hay fiestas navideñas que acaban mal. En un caso, casi la mitad del personal dio posteriormente un resultado positivo, a pesar de que todos habían sido vacunados por partida doble y, en algunos casos, por partida triple. Y aunque se realizaran pruebas rápidas bajo supervisión médica antes de la fiesta. Este ejemplo lo demuestra: La vacunación no garantiza que uno no se infecte o enferme. Suele garantizar una evolución más suave de la enfermedad. Pero el efecto de la vacunación es cada vez menor. De ahí que sea casi una negligencia que España hasta ahora solo haya facilitado la vacuna de refuerzo a los mayores de 60 años y sólo el jueves (16 de diciembre) tomó la decisión de proporcionar una tercera dosis también a la población mayor de 40 años. ¿Y los políticos de la isla? Siguen observando, perdiéndose en minucias de su normativa del pasaporte covid en vez de extenderlo a gran escala a la vida pública. La viróloga alemana Sandra Ciesek advirtió el miércoles: „Estamos en alarma roja“, Alemania podría experimentar una especie de tsunami como en la primera ola. En Mallorca, podría ser aún más grave si el Govern sigue actuando con tanta parsimonia.