Zu Silvester hat die Redaktion der Mallorca Zeitung für Sie und für uns wieder eine Wunschliste zusammengetragen.

Das wünschen wir uns von 2022

Dass die Immunität so weit voranschreitet, dass Covid-19 bald nur noch eines von vielen harmloseren Viren ist und wir endlich beginnen können, normal damit zu leben.

Dass der Graben zwischen Geimpften und Ungeimpften nicht noch größer wird.

Dass die Pandemie in unseren Gesprächen auch mal wieder in den Hintergrund rückt.

Dass Urlaubsaufenthalte wieder langfristig planbar sind.

Dass die vielen tollen für 2022 angekündigten Konzerte auch wirklich stattfinden, genauso wie die Sportveranstaltungen.

Dass Kollege Ralf beim American Football einen Touchdown erzielt.

Dass wir alle uns in Besinnung üben und uns in der undurchsichtigen Welt nicht selbst verlieren.

Dass die EU-Gelder des Next-Generation-Fonds tatsächlich sinnvoll, effizient und nachhaltig eingesetzt werden und Mallorca einen Wandel bringen.

Dass bei den erneuerbaren Energien nicht immer Landschafts- und Klimaschutz gegeneinander ausgespielt werden.

Dass wir uns auf Schritt und Tritt über die Auswirkungen unseres Tuns auf die Umwelt bewusst sind und entsprechend handeln.

Dass die Landesregierung verantwortungsbewusst damit umgeht, bald die Zuständigkeit über die balearischen Küsten zu haben.

Dass Immobilien auf Mallorca nicht zu einem reinen Spekulationsobjekt verkommen.

Dass aus den vielen ausländischen Investitionen ein gutes, respektvolles Zusammenleben erwächst.

Dass die Parallelgesellschaften auf der Insel hier und da aufgebrochen werden können.

Dass wir die Insel für Sie immer wieder aufs Neue entdecken und erzählen können.

Und dass Sie und wir gesund bleiben.

Und das hatten wir uns von 2021 gewünscht

Dass wir im Alltag nicht vergessen, was das medizinische Personal leistet, und unser Handeln entsprechend anpassen.

Dass so viele Menschen wie möglich sich so schnell wie möglich impfen lassen.

Dass so viele Menschen wie möglich von Covid-19 genesen.

Dass die Corona-Appelle Wirkung zeigen und keine weiteren Verbote notwendig sind.

Dass in der Bekämpfung des Klimawandels genauso entschieden gehandelt wird wie in der Bekämpfung des Coronavirus.

Dass bald wieder Urlauber auf die Insel gelangen und dadurch viele Menschen schnell wieder in Lohn und Brot kommen.

Dass Einheimische und Ausländer gemeinsam dem erklärten Ziel näher kommen, einen neuen, nachhaltigeren Tourismus aufzubauen.

Dass wir viele gute Ideen haben, um auch andere Einnahmequellen für die Insel zu erschließen.

Dass wir uns das ruhige, naturbelassenere Mallorca des Lockdowns ein Stück bewahren können.

Dass die Kinder wieder toben können, mit all den anderen Kindern.

Dass wir Mallorca-Deutsche uns auf der Insel weiterhin so einbringen wie in diesem Jahr und auch gehört werden.

Dass alle kritischer mit den sozialen Medien und ihren Filterblasen umgehen.

Dass bei allen Macken, die das politische System hat, keiner den Glauben an die Demokratie verliert.

Dass Fakten Fakten bleiben und sich nicht mehr so viele Menschen von Populismus und Verschwörungsanhängern verleiten lassen.

Dass man wieder alle seine Kollegen auf einmal zu sehen bekommt und Freunde und Familie wieder in die Arme schließen darf.

Dass wir aus 2020 vieles gelernt haben.

Und dass Sie und wir gesund bleiben.

Nun sind Sie an der Reihe. Was sind Ihre Wünsche, was wünschen Sie sich von uns? Schreiben Sie uns an leserforum@mallorcazeitung.es