Wenn man die an einen Container erinnernde Anlage sieht, mit der jetzt der Probebetrieb für die Wasserstoffproduktion begonnen hat, fällt der Glaube an eine Revolution schwer. Das ist nun die Grundlage für die bislang noch schleppende und seit Jahren verkündete Energiewende auf den Balearen? Die Ankündigungen erinnern ein wenig an das Thema Elektromobilität, bei dem die Insel auch als Pilotstandort gepriesen wurde, die E-Autos aber auch Jahre später nur einen vernachlässigbaren Anteil am Fuhrpark haben.

