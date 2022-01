Kritiker – oft, aber nicht ausschließlich aus der linksökologischen Ecke – fordern ihn seit Jahren, den Wandel des Tourismusmodells auf Mallorca. Hin zu mehr Diversifizierung und Nachhaltigkeit, zu mehr Qualität und weniger Quantität. Spätestens seit Corona auf die harte Tour verdeutlicht hat, wie abhängig die Inselwirtschaft von der Urlaubsbranche ist – und wie verletzlich sie sich damit macht –, wird diese Forderung auch von (fast) allen anderen geteilt. Doch bisher war es nur Gerede.

Ein tragfähiges Gerüst für Veränderung

Der jetzt von der Landesregierung vorgestellte Entwurf für ein neues Tourismusgesetz scheint hingegen ein tragfähiges Gerüst für Veränderung zu sein. Die Vorgaben zwingen die Hoteliers dazu, ressourcenschonender und umweltfreundlicher zu agieren und ihre Mitarbeiter fairer zu behandeln. Allerdings besteht der Tourismus auf Mallorca aus weit mehr als der Hotellerie. Er umfasst die gesamte saisonale Branche, von Restaurants und Discos über Souvenirshops und Verleihfirmen bis zu Anbietern von Freizeitaktivitäten.

Und dort liegt noch einiges im Argen – in Sachen Nachhaltigkeit genauso wie bei den Arbeitsbedingungen. Hier von grünem, arbeitnehmerfreundlichem Tourismus zu sprechen, wäre falsch, damit zu prahlen geradezu vermessen. Und: Grundlegende strategische Fragen bleiben offen. Wie viel Tourismus ist gut für Mallorca? Und wie viele Besucher via CO2-Killer Flugzeug sind vertretbar? Einen Paradigmenwechsel, wie die balearische Ministerpräsidentin ihn nennt, stellt das neue Gesetz noch nicht dar. Aber es ist ein ambitionierter erster Schritt in die richtige Richtung.