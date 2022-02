Mallorca beschließt erstmals einen Schrumpfkurs. Das in dem neuen Tourismusgesetz verankerte Moratorium für die Genehmigung neuer Gästebetten wird nach und nach zu einem Rückgang der Übernachtungsmöglichkeiten auf der Insel führen. Wirtschaftlich aufgefangen werden soll der daraus resultierende Einnahmeverlust durch ein hochwertigeres Angebot, vor allem in den Hotels. Dass es besonders auf Mallorca und Ibiza zumindest in der Hochsaison zu voll geworden ist, ist auf den Inseln schon lange partei- und branchenübergreifender Konsens – die Pandemie und die mit ihr einhergehenden Schockwellen haben diese Erkenntnis nur noch gefestigt.

Mit ganz wenigen Ausnahmen sind sich die Bewohner der Insel darüber einig, dass es so nicht weitergehen konnte – das Gesetz zieht daraus die Konsequenzen. Selbst der Verband der Ferienvermieter hält den Schrumpfkurs als Zielvorgabe für prinzipiell richtig. Dabei ist es dieser Bereich, der wohl am meisten Einbußen zu verzeichnen haben wird. Aber auch das ist wohl beabsichtigt, schließlich hat die Ferienvermietung ein weiteres Problem der Inseln verschärft: die in die Höhe geschossenen Immobilienpreise.

Hier spielen allerdings auch die massiven Investitionen kaufkräftiger Ausländer eine Rolle. Wer dieser Tage in einheimische Gespräche, Nachrichten und Verlautbarungen hineinhorcht, wird feststellen, dass auch hier die Stimmen lauter werden, dass das so nicht weitergehen kann. Ganz ähnlich hatte vor der Pandemie auch die Diskussion um das Zuviel an Tourismus an Fahrt aufgenommen.