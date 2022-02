Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kann sein unverhofftes Glück kaum fassen. Die Umfragewerte und jüngsten Wahlergebnisse seiner Sozialisten sind alles andere als schmeichelhaft. Plötzlich zerlegt sich die Opposition binnen weniger Tage vor aller Augen selbst. Der Vorsitzende der konservativen Volkspartei (PP), Pablo Casado, ist dem seit Längerem schwelenden Machtkampf mit der Regierungschefin von Madrid, Isabel Díaz Ayuso, zum Opfer gefallen.

Auslöser der einzigartigen Krise ist ein Verdacht auf Korruption. Der Bruder von Díaz Ayuso kassierte Geld von einem befreundeten Unternehmer, der von der Regionalregierung Madrids für Atemschutzmasken 1,5 Millionen Euro erhielt. Casado dachte, dass er mit dieser Information die Ambitionen seiner Rivalin in Schach halten könnte. Doch die Politikerin drehte den Spieß um und stilisierte sich selbst zum Opfer einer Erpressung durch die Parteispitze. Damit zog sie die meisten Parteifreunde auf ihre Seite, wie auch die konservativen Medien.

Das Aberwitzige an der Revolte ist, dass der Korruptionsverdacht im konservativen Lager kaum zählt im Gegensatz zum vermeintlichen „Verrat“ durch Casado. Einmal mehr beweist die PP, dass Transparenz und sauberes Verhalten nicht zu ihren Prioritäten zählen. Das Positive am Niedergang Casados ist, dass damit eine konstruktivere Opposition einziehen könnte. Der designierte Nachfolger an der Spitze der PP, der Ministerpräsident Galiciens Alberto Núñez Feijóo, pflegt einen gemäßigteren Ton im Vergleich zur teilweise absurden Aggressivität Casados.