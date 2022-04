Es gibt viele Menschen, die sich für meine Privatsphäre interessieren, vor allem diejenigen, die sie mir rauben wollen. Meine Privatsphäre ist wenig wert, aber eine Million Privatsphären haben schon einen gewissen Marktwert. Ganz zu schweigen von sechzig oder siebzig Millionen Privatsphären. Die großen IT-Unternehmen leben von der Verwertung dieser Privatsphären.

Wann hat das alles begonnen? Vielleicht, als wir das erste Mal auf „Akzeptieren“ geklickt haben, das unter dem Hinweis „Wir respektieren Ihre Privatsphäre“ stand. Unterdessen mache ich mir keine Sorgen mehr um meine Privatsphäre, die von Hand zu Hand, von Unternehmen zu Unternehmen, von Website zu Website wandert. Ich wusste nicht einmal, dass ich eine habe, bis sie anfingen, sich dafür zu interessieren.

Anti-Parasiten-Halsbänder

Gerade kommt der Kater in mein Arbeitszimmer, springt auf den Tisch und legt sich neben den Computer, an dem ich gerade diese Zeilen schreibe. Jemand kennt auch seine Privatsphäre, denn ich erhalte ständig Angebote für Anti-Parasiten-Halsbänder und spezielles Futter für kastrierte Kater. Ich würde sie nicht erhalten, wenn diejenigen, die sie herstellen, nichts von seiner Existenz wüssten. Wie und wann haben sie das herausgefunden? Ich rufe einen Freund an, der Informatiker ist.

„Warum wissen die Hersteller von Heimtierprodukten, dass ich einen Kater habe?“

„Hast du vielleicht online etwas bei ihnen bestellt?“

„Ein oder zwei Mal“, sage ich. „Na also, da hast du es.“

Meine Privatsphäre ist zerstört

Der Computer saugt die Privatsphäre auf wie ein Staubsauger Staub. Meine Privatsphäre ist zerstört, in Teile zersplittert und unter den Händlern dieser Welt verteilt. „Was machen sie mit der Privatsphäre eines Menschen, wenn er stirbt?“, frage ich meinen Freund.

„Dein Tod“, sagt er, „bedeutet nicht den Tod deiner Privatsphäre. Sie können noch lange Zeit davon profitieren.“