Nüchtern betrachtet ist der Ballermann kein schöner Ort. Gerade im Sommer. Die Sonne brennt, es riecht nach Erbrochenem und Reinigungsmitteln, das Meer ist eine warme Suppe aus Sonnencreme und wer weiß was noch. Nüchtern betrachtet gibt es den Ballermann auch gar nicht. Denn die Playa de Palma ist vieles: ein Urlaubsort, ein Wohnort. Es gibt Schulen, Kirchen, Behörden und Büros. Hotels und Bars. Es fahren Busse und Autos. Es gibt Menschen, die Geld verdienen müssen und die, die richtig abkassieren. Und eben jene, die ein paar Tage Spaß, Entspannung oder einfach nur Sonne suchen.

Nüchtern betrachtet ist der Ballermann eine brillante Erfindung. Ein Stück Strand am Mittelmeer, um den ein eigener Mythos geschaffen wurde. Eine Projektionsfläche für alle möglichen Vorstellungen von dem, was Freiheit bedeuten kann und wo sie endet. Ein Paradebeispiel für das, was Tourismus alles sein kann oder auch was er niemals sein sollte. Und irgendwo ist es auch – ob man möchte oder nicht – ein Ort, an dem sich die Selbst- und die Fremdwahrnehmung der Deutschen definiert.

Der Ballermann hat seine eigene Ästhetik, seine eigene Sprache, seine eigenen Künstler. Er ist eine Fantasiewelt, beworben von Unternehmern und den deutschen Medien. Aber er ist nicht echt. Und deshalb werden Benimmregeln, Dresscodes und weiß getünchte Cafés so schnell nichts ändern. Denn solange dieses Bild in unseren Köpfen – ob wir es mögen oder nicht – stärker ist als die Realität, wird der Ballermann so bleiben, wie er ist.