Es ist ein deutscher Traum, der sich schnell in Luft auflöst, wenn man die Playa de Palma einmal verlässt. Dann stellt man fest, dass man sich auf Mallorca auch nicht wie zu Hause fühlen kann.

Beispielsweise wenn man auf der Terrasse seiner Wohnung in Palma sitzt und sieht, wie ein Gecko eine Stechmücke verspeist und dann in Windeseile durch das geöffnete Fenster klettert. Wenn sich der Mann im Taxi zuerst beim Fahrradfahrer entschuldigt und ihm anschließend ganz selbstverständlich die Vorfahrt nimmt.

Wenn einen die Bäckerei-Verkäuferin bereits nach dem dritten Einkauf bloß noch mit "cariño" anspricht und der "café con leche" bereits gebrüht wird, noch bevor man den Laden betritt. Wenn dem Wirt einer urigen spanischen Bar die Tränen in die Augen schießen, als Real Madrid die Champions League gewinnt.

Wenn die Menschen in den langen Schlangen vor den Tafeln die Wartezeit verkürzen und laut die Musik aufdrehen. Wenn der argentinische Tanzlehrer Woche für Woche mit einem Lächeln auf den Lippen und für wenig Geld jungen Europäern die Kunst des Bachata näherbringen möchte.

Und so stellt man irgendwann fest, dass es auf Mallorca schöner ist, wenn man sich nicht zu Hause fühlt. Ich wünschte, jeder deutsche Urlauber würde diese Erfahrung machen.

Mallorca es más divertida si uno no se siente como en casa

Como becario de Mallorca Zeitung, Daniel Jacob durante tres meses cubrió sobre todo la Playa de Palma. A manera de despedida, le hemos pedido un artículo de opinión con sus impresiones

Tres meses como joven periodista en la Playa de Palma me lo han demostrado: para mucha gente, Mallorca seguirá siendo siempre „Malle“, como algunos alemanes suelen llamar la isla. Sentirse como en casa durante las vacaciones es algo que allí se ha perfeccionado. Hay aceras anchas, canciones alemanas, fútbol de la Bundesliga y típicos escalopes. Un sueño alemán que se desvanece rápidamente en cuanto se abandona la playa. Es entonces cuando uno se da cuenta de que en Mallorca también es posible no sentirse en casa. Por ejemplo, cuando se está sentado en la terraza del piso en Palma y se ve cómo una salamanquesa se come primero un mosquito y luego trepa rápidamente por la ventana abierta. Cuando el conductor del taxi se disculpa primero con el ciclista y luego, con toda naturalidad, se salta el Ceda el Paso. Cuando la vendedora de la panadería ya te llama cariño después de tu tercera compra y el café con leche ya está preparado antes de que entres. Cuando al propietario de un pintoresco bar español se le llenan de lágrimas los ojos cuando el Real Madrid gana la Champions. Cuando los que hacen cola frente al comedor social se acortan el tiempo de espera y suben el volumen de la música. Cuando, semana tras semana, el profesor de baile argentino, con una sonrisa y por poco dinero, se esfuerza en enseñarle a los jóvenes europeos el arte de la bachata. Y así, en algún momento, uno se da cuenta de que Mallorca es más agradable cuando uno no se siente en casa. Ojalá todos los turistas alemanes pudiesen tener esta experiencia.