Der Rekordsommer beschert der Insel in diesen Wochen überfüllte Strände und die Soundkulisse holpernder Rollkoffer in Palmas Innenstadt. Mallorca-Residenten, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, erleben noch eine weitere Begleiterscheinung: Die Tib-Überlandbusse sind ein hart umkämpftes Gut. Wer auf den Platz bei einer Linie spekuliert, die in Richtung beliebter Urlaubsorte fährt, muss sich wacker gegen Vordrängler und Reisegruppen behaupten – oder resignieren. Entlang der Bucht von Alcúdia sind die Busse manchmal so voll, dass man unmöglich zusteigen kann und auf den nächsten warten muss.

Um sich in Gelassenheit zu üben, darf man sich ein Beispiel am Unternehmen Tib nehmen, das angesichts dieser Lage erstaunlich entspannt auf den September zugesteuert ist: Seit Monatsbeginn sind die Fahrten im Überlandbus für Inhaber der Tarjeta Intermodal deutlich günstiger, im Zug sogar kostenlos – ein guter Anreiz für Inselbewohner, verstärkt die Öffis zu nutzen. Heikle Schnittmenge? Vorerst wird kein Bedarf gesehen, die Zahl der Busse deshalb aufzustocken. Doch ob nun mit dem Monatswechsel schlagartig viel weniger Touristen auf Mallorca weilen werden, ist fraglich: Zumindest in der ersten Zeit könnten die immer noch zahlreichen Urlauber mit den aus den Ferien entlassenen Schulkindern, Gewohnheitsfahrern und neuen Karteninhabern eine heikle Schnittmenge bilden. Ist diese Bewährungsprobe gemeistert und die Nebensaison angebrochen, gibt es keine Ausrede mehr: Auf Mallorca kommt man durchaus umweltfreundlich und günstig von Ort zu Ort!