Finanzhilfen für die Bevölkerung auf Mallorca: gut gemeint, aber nicht nachhaltig

Francina Armengol hat es noch einmal richtig krachen lassen. Ihr Hilfspaket mit Sofortmaßnahmen im Wert von 200 Millionen Euro soll bis zu 80 Prozent Inselbewohner und -bewohnerinnen finanziell entlasten. Zu einem Teil mag die Angst mitgespielt haben, im Mai 2023 nach den Regionalwahlen doch nicht mehr den Posten der Ministerpräsidentin zu bekleiden. Zum großen Teil war es aber wohl die ernsthafte Sorge darum, dass der Winter auf der Insel für große Teile der Bevölkerung angesichts stark steigender Preise für Energie und Lebensmittel unangenehm werden dürfte.

Bei der Verteilung der Gelder geht Armengol nicht, wie das häufig in Deutschland bei Soforthilfen geschieht, nach dem Gießkannenprinzip vor und bedenkt Wohlhabende wie Ärmere auf die gleiche Weise, sondern setzt tatsächlich ihren Schwerpunkt auf Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. So kommen diejenigen in den Genuss der Hilfen, die unter den sich ständig verkomplizierenden Lebensbedingungen am meisten leiden: Arbeitslose und Familien mit mehreren Kindern.

Fraglich bleibt jedoch der Effekt der Hilfen, die für den Einzelnen nicht gerade üppig ausfallen. Welchem Bürger bringen Zuschüsse von 600 Euro für den gesamten Winter etwas, wenn er sonst keinerlei Einkünfte hat? Für 100 bis 200 Euro kann sich auf Mallorca kaum jemand einen Monat lang ernähren, auch wenn er nur das Billigste vom Billigsten kauft. Die Hilfen können die Probleme vieler auf den Inseln, gerade so über die Runden zu kommen, nur kaschieren. Nachhaltiger wäre eine deutliche Anhebung der Löhne und Gehälter.