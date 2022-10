Sexistische Rufe von Studenten in Madrid: Beim Extremismus kommt es auf die Konservativen an

Die sexistischen Rufe von den Studenten eines katholischen Wohnheims in Madrid sind verachtenswert. Wirklich überraschen sollten sie aber niemanden. Denn so sehr man große Teile der spanischen Gesellschaft als weltoffen und tolerant erlebt, so sehr zelebriert ein nicht unbedeutender Teil das geistige und moralische Hinterwäldlertum. Politisch institutionalisiert durch die rechtsextreme Vox und Teile der konservativen PP ist dies ein Teil der Gesellschaft, der es als Ehre empfindet, als „fachas“ (Faschisten) bezeichnet zu werden. Lautstark positioniert sich diese Fraktion als Widerstand gegen eine offene Gesellschaft.

Deshalb ist es absolut heuchlerisch, wie sich die Studenten und auch die Wohnheimleitung für das Verhalten entschuldigen. Denn dass der Vorfall vor wenigen Tagen keine Ausnahme war, beweisen mehrere Aufnahmen, die in den Tagen darauf veröffentlicht wurden. Unter anderem eine, in der zahlreiche Studenten derselben Einrichtung lautstark „Sieg Heil“ brüllen. In diesem Kontext zu behaupten, das Verhalten der Schüler entspräche nicht den gelehrten Werten ist Augenwischerei. Und auch das Argument, dass nicht alle beteiligt waren, ist ziemlich blutleer, wenn niemand sich ernsthaft in den Weg stellt.

Das Problem ist, das zeigen Wahlergebnisse, dass diese Geisteshaltung in Europa längst normalisiert ist. Nun kommt es auf die Konservativen an: Denn wer mit den Rechtsextremen gemeinsame Sache macht, der heißt auch so ein Verhalten gut. Da kann man so viel von Werten schwafeln wie man möchte.