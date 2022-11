Jahrelang habe ich auf dem Weg zur Arbeit eine Frau getroffen, die den gleichen Bus nahm wie ich. Wir haben nie miteinander gesprochen, weil wir uns nicht kannten, wobei wir um die Existenz des anderen wussten. Wenn sie nicht im Bus saß, fragte ich mich, ob sie krank sei oder ob meine Uhr vor- oder nachginge. Doch nach kurzen Unterbrechungen kehrte die Routine in unser Leben zurück, zu meiner Beruhigung und, wie ich annehmen möchte, auch zu ihrer. Eines Tages verschwand sie. Wochen, Monate und Jahre vergingen, ohne dass sie wieder auftauchte. Ich nahm an, dass sie die Arbeit gewechselt hatte oder gestorben war. Ich vermisste sie.

Zu einer Geschichte inspiriert

Diesen Sommer sind wir einander am Strand begegnet, als wir beide am Ufer entlangspazierten. Obwohl sie älter geworden war (ich natürlich auch), erkannte ich sie sofort, und sie erkannte mich, sodass wir uns spontan begrüßten. Auf meine Frage hin erklärte sie mir, dass sie aufgehört hatte zu arbeiten, weil sie im Lotto gewonnen hatte, nicht zu viel, aber genug, um ein paar Wohnungen zu kaufen, von deren Mieteinnahmen sie lebte. Ich erzählte ihr, dass ich weiter in Büros gearbeitet hatte, bis ich mich einige Jahre später ganz dem Schreiben widmen konnte. Ich sagte ihr auch, dass unsere morgendlichen Treffen mich zu einer Geschichte inspiriert hatten.

„Das Paradies war ein Bus“, sagte sie.

„Haben Sie sie gelesen?“

„Ja, natürlich, sie steht im Internet. Sie hat mich zum Schmunzeln und zum Nachdenken gebracht.“

Sie hat mir nicht geschrieben und ich ihr auch nicht

Wir unterhielten uns noch lange und erzählten uns Dinge aus unserem Leben, über die wir damals nichts gesagt hatten, und waren ein wenig überrascht über die Vertrautheit, mit der wir miteinander umgingen. Zum Abschied tauschten wir unsere E-Mail-Adressen aus, um den Kontakt nicht wieder zu verlieren, aber sie hat mir noch nicht geschrieben und ich ihr auch nicht.