Bereits zu Ostern sind alle touristischen Schreckensszenarien eingetreten – zumindest den Schlagzeilen nach zu urteilen. Am Flughafen gibt es Chaos, auf der Zufahrtsstraße zum Leuchtturm von Formentor gibt es Chaos, an der „Instagram-Bucht“ Caló des Moro gibt es Chaos. Und nicht zu vergessen die „Urlauber-Lawine“, die sich über die Innenstadt von Palma ergossen hat. Passend dazu läuft die Anti-Kreuzfahrt-Aktionswoche „Setmana Stop Creuers“.

Man kann sich ausmalen, was da in der Hochsaison auf uns zukommt: im besten Fall eine intensive öffentliche Debatte über Overtourism und die ausstehende Diversifizierung der Insel-Wirtschaft, im schlechtesten Fall ein von den Algorithmen in den sozialen Netzwerken vorangetriebene Polarisierung über die Frage, wie der boomende Massentourismus auf der Urlaubsinsel zu bewerten ist.

Klar ist: Dank der Besucher kommen viele Balearen-Bewohner in Lohn und Brot. Klar ist aber auch: Nachhaltig ist die Entwicklung in keiner Weise. Urlauber sind weder die Retter der Insel, noch eine Lawine, die sie unter sich begräbt. Und pauschale Etiketten für ein komplexes Problem wenig hilfreich.

Wie wäre es stattdessen mit konkreten Vorschlägen? Einer Offensive für einen funktionierenden ÖPNV am Airport? Einer ganzjährige Shuttle-Lösung für das Cap Formentor ohne Ausnahmen? Konzepten zur Steuerung der Urlauberströme? Und vor allem täten alle – gerade auch wir Journalisten – gut daran, uns ernsthaft, konkret und ausführlich mit dem viel zitierten Potenzial auseinanderzusetzen, das die Insel-Wirtschaft neben dem Tourismus zu bieten hat.

Arranque de temporada entre euforia y alarmismo

Los peores escenarios turísticos ya en Semana Santa se hacen realidad, al menos a juzgar por los titulares. Caos en el aeropuerto, caos en la carretera hasta al faro de Formentor, caos en la „bahía de Instagram“ Caló des Moro. Y ello sin olvidar la „avalancha de veraneantes“ que se ha desbordado sobre el centro de Palma. Encima se está celebrando la „Setmana Stop Creuers“.

Ya nos podemos imaginar lo que nos espera en temporada alta: en el mejor de los casos, un intenso debate público sobre la saturación turística y la pendiente diversificación de la economía isleña; en el peor de los casos, una polarización impulsada por los algoritmos en las redes sociales sobre cómo valorar el auge del turismo de masas en la isla.

Una cosa está clara: gracias a los visitantes, muchos baleares se ganan la vida. Pero también está claro que el desarrollo actual no es en absoluto sostenible. Los veraneantes no son ni los salvadores de la isla ni una avalancha que la entierra bajo sí misma. Y de poco sirven las etiquetas generales para un problema complejo.

¿Qué tal hacer propuestas concretas, para variar? ¿Una ofensiva a favor de un sistema de transporte público en el aeropuerto que funcione? ¿Una solución de transporte con autobuses durante todo el año para Cap Formentor, sin excepciones? ¿Conceptos para coordinar el flujo de veraneantes? Todos nosotros –especialmente los periodistas– haríamos bien en examinar con seriedad, concreción y detalle el tan cacareado potencial que ofrece la economía isleña al margen del turismo.