Skandal um zerrissene Bilder von Franco-Opfern: Die PP muss dafür einstehen

Selten verdichtet sich eine politische Haltung so klar in einer Handlung, wie es am Dienstag (18.6.) im Balearen-Parlament der Fall war. Der Präsident der Institution, Gabriel Le Senne, zerriss – im besten Fall unabsichtlich, in jedem Fall aber in Kauf nehmend – das Foto einer Frau, deren Ermordung 1937 wie kein anderes Verbrechen die Repression auf Mallorca unter der beginnenden Franco-Diktatur symbolisiert.

Aurora Picornell – sie wurde gefoltert, ermordet, anonym verscharrt, erst 2021 exhumiert – steht für die weiterhin offenen Wunden einer unbewältigten Vergangenheit, aus deren Beschönigung die Rechtspartei Vox einen beträchtlichen Teil ihrer Ideologie schöpft. Man könnte den Vorfall als weitere Episode in einer politischen Schlammschlacht abtun, bei der es längst nur noch um Symbole zu gehen scheint. Er ist jedoch mehr.

Das Ausmaß der Radikalität

Dass sich Le Senne nicht entschuldigt, zeigt das Ausmaß der Radikalität dieser Gruppierung. Und dass die Volkspartei mehr als einen Tag braucht, um den Vorfall öffentlich zu verurteilen, ist fast genauso erschreckend. Die PP nimmt das Leid der Opfer und die Geschichtsklitterung durch Vox in Kauf, um nicht auf die Stimmen der anderen Parteien im Balearen-Parlament angewiesen zu sein. Lieber regiert sie mit Unterstützung eines Haufens populistischer Chaoten, die in zentralen politischen Anliegen wie zuletzt der Overtourism-Debatte inhaltlich nichts beizutragen haben, als mit den Oppositionsparteien Kompromisse auszuloten. Ohne ihre Billigung wäre der in ganz Spanien beachtete Eklat nicht möglich gewesen – diesen Schuh muss sich die PP anziehen.

Pocas veces una postura política se condensa tan claramente en una acción como ocurrió el martes en el Parlament balear. El presidente de la institución, Gabriel Le Senne, rompió la foto de una mujer cuyo asesinato en 1937 simboliza como ningún otro la represión en Mallorca bajo la dictadura franquista. Aurora Picornell, torturada, asesinada, enterrada en el anonimato y no exhumada hasta 2021, simboliza las heridas aún abiertas de un pasado no resuelto y de cuyo encubrimiento extrae Vox una parte considerable de su ideología. El incidente podría considerarse un episodio más de un enfrentamiento político que, desde hace tiempo, ya solo parece girar en torno a símbolos. Sin embargo, es más que eso. El hecho de que Le Senne no se haya disculpado demuestra el alcance del radicalismo de este grupo. Y el hecho de que el Partido Popular haya tardado más de un día en condenar públicamente el incidente es casi igual de chocante. El PP acepta el sufrimiento de las víctimas y la tergiversación de la historia por parte de Vox para no depender de los votos del resto de partidos en el Parlament balear. Prefiere gobernar con el apoyo de una panda de caóticos populistas que no tienen nada que aportar en cuestiones políticas clave, como el reciente debate sobre la masificación turística, antes de intentar llegar a acuerdos con los partidos de la oposición. Sin el beneplácito del PP, el escándalo que ha llamado la atención en toda España no habría sido posible. Lo sucedido es también responsabilidad de los populares.

