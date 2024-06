Lieber Mobilfunkanbieter auf Mallorca, du hast mir eine Stunde meines Lebens geraubt

Ihrem Sohn wollte unsere Kolumnistin es durch das Abo ermöglichen, Fußball zu schauen. / DPA

Ich mag die Rückgabepolitik eines bekannten Kaufhauses. Wenn du etwas kaufst und es dir nicht gefällt, tauschen sie es um oder geben dir dein Geld zurück. Kein Ärger, keine hochgezogenen Augenbrauen, keine Formulare, keine Komplikationen, keine Bürokratie! Ein E-Commerce-Portal macht das Gleiche. Es ist (zu) einfach, etwas zu kaufen, und die Rückgabe ist ein Kinderspiel.

Wäre doch mein Mobilfunkanbieter ein bisschen, nur ein bisschen so! Vor zwei Jahren bat mich mein Sohn, ihm die Erfahrung zu ermöglichen, zu Hause Fußball zu sehen. Es gab ein tolles Angebot, das ich innerhalb von zwei Minuten abonnierte. Vergangenen Sommer habe ich versucht, das Abonnement zu kündigen, aber ich wurde mit einem Gegenangebot verführt, und ich habe aus Müdigkeit, Schwäche oder weil ich gerade staubsaugte und nicht aufpasste, nachgegeben.

Ein weiteres Jahr, und die Quote stieg wie verrückt. Vor einer Woche habe ich mir geschworen, mein Ziel zu erreichen. Website? Fehlanzeige. In einer WhatsApp teilte man mir mit, dass ich anrufen müsse. Ich habe meine morgendliche Kaffeepause ohne Ergebnis in der Warteschleife verbracht. Dann ging ich in eine Filiale. Es geht doch nichts über das persönliche Gespräch, dachte ich mir. „Nur am Telefon“, sagte man mir. „Und wenn ich etwas kaufen würde?“, fragte ich schelmisch. „Das würde ich im Handumdrehen erledigen“, antwortete die Angestellte. Das war’s also. Nach 37 Minuten und am Rande der Tränen gelang es mir endlich, das Fußballpaket telefonisch zu kündigen.

Indem ich von meinem Recht Gebrauch gemacht habe, mich von einem mit Ihrem Unternehmen abgeschlossenen Dienst abzumelden, haben Sie, lieber Anbieter, meinem Leben mehr als eine Stunde geraubt. Und als wir uns verabschiedeten, versuchten Sie trotz allem, mir eine Alarmanlage zu verkaufen und mich dazu zu bringen, Ihre Dienstleistung zu bewerten.