Bei aller Tourismuskritik: Dem Mallorca-Urlaub steht auch nächstes Jahr nichts im Wege

Urlauber auf Mallorca / Manuel Bruque

Der touristische Erfolg Mallorcas gründet zu einem nicht geringen Teil auf einer in Deutschland über Jahrzehnte und Generationen gewachsenen Vertrautheit mit der Insel. Besonders deutlich wird das an der großen Zahl von Stammgästen, die Jahr für Jahr wiederkehren, weil sie erst diese Vertrautheit entspannen lässt.

Es ist eine Art Bund fürs Leben. Überspitzt ausgedrückt: Ohne die Gewissheit des Mallorca-Urlaubs wären viele Deutsche schlechter drauf, ohne die Gewissheit der Wiederkehr der Deutschen stünden viele Mallorquiner schlechter da. So eine Bande darf nicht zerschlagen werden, und sie wird es auch nicht, egal welche tourismuskritischen Aktionen und welche aufgeregten deutschen Medienberichte darüber diesen Sommer noch anstehen.

Es müssen Grenzen gezogen werden

Das Gros derjenigen, die an diesem Sonntag unter dem Motto „Weniger Tourismus, mehr Leben“ durch Palmas Straßen ziehen wird, weiß, was sie an den (natürlich nicht nur deutschen) Besuchern hat. Es geht ihnen darum, dass dennoch Grenzen gezogen werden müssen. Faktoren wie die entfesselte Ferienvermietung haben den Tourismus Ausmaße annehmen lassen, die der Insel nicht mehr guttun, wie nun auch die konservative Balearen-Regierung betont.

Wo genau nun Grenzen zu ziehen sind, muss ausgehandelt werden. Die bei der Demonstration unter Beweis zu stellende Stärke der außerparlamentarischen Tourismuskritik wird dabei eine Rolle spielen. Schon jetzt aber dürfte feststehen, dass dem jährlichen Hotelbesuch des Mallorca-Stammurlaubers ganz sicher kein Riegel vorgeschoben wird.