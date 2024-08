Staus auf Mallorca: Der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug

Jeder Einzelne von uns ist Teil des Problems – und deswegen tun wir uns wohl so schwer mit einer Lösung. Die Rede ist von einem der Lieblingsthemen der Mallorquiner beim Small Talk, dem Verkehrschaos auf der Insel. Auf der Ringautobahn von Palma geht es quasi unabhängig von Tageszeit und Monat nur im Stop-and-go voran.

Das Problem ist längst erkannt, was aber noch lange nicht heißt, dass es auch gebannt wird. Denn es offenbart sich ein zutiefst menschlicher Zug: Jeder deutet mit dem Finger auf den anderen, weil dieser andere angeblich die Verantwortung trägt. Mietwagenanbieter zeigen auf Pendler, Pendler auf Urlauber, und Urlauber wissen nicht genau, auf wen sie zeigen sollen, weil sie sich nicht so gut auskennen mit der Thematik.

Lösungen alle längst bekannt

Und es ist ja nicht einmal so, dass es keine Lösungen gäbe, die nicht schon längst bekannt wären: Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Ausbau der Fahrradwege, Maßnahmen, um die Fahrt mit dem Auto unattraktiver zu gestalten – all das ist seit Jahrzehnten klar, wird aber auf Mallorca vor allem unter der nun konservativen Landesregierung nur halbherzig umgesetzt. Gleichzeitig wächst die Zahl der Autos, auch durch das ungebremste Bevölkerungswachstum auf der Insel, schneller, als Bus, Bahn und Radwege ausgebaut werden.

Was folgt daraus? Der Leidensdruck scheint bei allen Beteiligten noch nicht hoch genug zu sein, noch kommt ja jeder irgendwann an sein Ziel. Wir brauchen offensichtlich den kompletten Verkehrskollaps, damit sich alle an einen Tisch setzen und basta sagen.

Spanische Übersetzung:

Todos y cada uno de nosotros somos parte del problema, y probablemente por eso nos resulta tan difícil encontrar una solución. Estamos hablando de uno de los temas de conversación favoritos de los mallorquines, el tráfico en la isla. Independientemente de la hora del día o del mes, el tráfico en la Vía de Cintura es un ir y venir.

El problema está identificado desde hace tiempo, pero eso no significa que se haya resuelto. Y es que se pone de manifiesto un rasgo profundamente humano: todo el mundo señala con el dedo al otro porque supuestamente es el responsable. Los rent-a-car señalan a los viajeros diarios, ellos a los turistas, y los turistas no saben exactamente a quién señalar porque no saben mucho del tema.

Y no es que no haya soluciones que no se conozcan desde hace tiempo: La ampliación del transporte público de cercanías, la extensión de los carriles bici, las medidas para hacer menos atractivo el viaje en coche... todo esto está claro desde hace décadas, pero en Mallorca solo se aplica a medias, sobre todo bajo un Govern ahora conservador. Al mismo tiempo, el número de coches crece más rápido de lo que lo hacen los autobuses, los trenes y los carriles bici, en parte debido al crecimiento descontrolado de la población en la isla.

¿Qué sigue de ahí? El nivel de sufrimiento aún no parece ser lo suficientemente alto para todos los implicados; todos llegan a su destino en algún momento. Al parecer, necesitamos un colapso total del tráfico para que todos se sientan a una mesa y digan basta.

Abonnieren, um zu lesen