Und plötzlich ist alles anders: wenn das Sommerloch auf Mallorca unerwartet Pause macht

Hunderte von Urlaubern sind wegen des Unwetters am Flughafen Son Sant Joan gestrandet. / Pere Morell

Tage ohne Nachrichten sind für die Presse beängstigend. Üblicherweise werden sie mit belanglosen oder immergleichen Themen gefüllt. Voraus-schauende Redaktionen verfügen über einen „Kühlschrank“, um die Seiten zu füllen. So werden unbedeutende Statistiken mit weltweiter Exklusivität veröffentlicht. Doch manchmal kommt es an diesen Tagen des Sommerlochs zu einem plötzlichen Ansturm unerwarteter Informationen.

Titelseite des "Diario de Mallorca" am 26. Juli 1988. / Archiv

Ich werde ein Beispiel nennen: Der 25. Juli 1988 sollte einer dieser ruhigen Tage sein. Der Kühlschrank war fast leer, und die Aussicht, früh Schluss zu machen, war sehr realistisch. Alles änderte sich, als Paco Riutort, ein erfahrener Kriminalreporter, mir um vier Uhr von einem schrecklichen Verbrechen in Manacor erzählte. Wenige Stunden später lokalisierte die Polizei im Hafen von Palma ein Schiff, die „Arco Iris“, mit einer großen Menge Kokain. Es schien, als könnte es nicht besser – oder schlimmer, je nach Perspektive – werden, als Riutort exklusiv die Nachricht von der Festnahme eines gewissen Dennis Howard Marks erhielt. Er war der größte Haschischhändler der Welt, bekannt als „Mr. Nice“, mit Verbindungen zur IRA und Geheimdiensten wie dem MI5 oder der CIA. Aus einem Tag ohne Nachrichten wurde ein Tag, an dem die Titelseite zu wenig Platz bot.

Das jüngste Beispiel

Der 15. August und die Tage davor und danach sind normalerweise die schlimmsten für jeden, der Verantwortung in einem Medienunternehmen trägt. Dorffeste sind das gängigste Mittel, um Zeitungsseiten zu füllen. Doch auch dieses Jahr war eines von denen, in denen die Normalität aus den Fugen geriet. Das Unwetter hat uns die Zerbrechlichkeit der Menschen gegenüber den Naturgewalten vor Augen geführt. Überlaufende Sturzbäche, Schiffe, die gegen die Küste prallten, Häuser, die evakuiert wurden, um größere Schäden zu vermeiden, Chaos am Flughafen. Dieser 15. August war ereignisreich. Vielleicht ein wenig zu sehr.

