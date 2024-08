So sprechen Sie über Tourismus auf Mallorca, ohne in ein Fettnäpfchen zu treten

Urlauber in Palma. / Efe

Über den Tourismus zu sprechen ist dieser Tage nicht sehr leicht. Nicht nur Journalisten stehen in diesem Sommer vor der Herausforderung, sich in Meinungsbeiträgen zu der umsatzstärksten Branche Mallorcas zu äußern. MZ-Kolumnist Matías Vallés hat zehn Regeln notiert, die beim Umgang mit diesem heiklen Thema helfen.

Verkünden Sie, wie schlimm die Lage ist

Katastrophismus kommt gut an, weil er mit der dominierenden Strömung der öffentlichen Meinung in Verbindung steht. Außerdem muss man irgendwie rechtfertigen, dass man sich in dieses langweilige Thema gestürzt hat. Über Tourismus sprachen früher nur Akademiker, die gezwungen waren, sich mit dem Fach zu beschäftigen, um in ihrer beruflichen Laufbahn aufzusteigen. Heute reicht es, sich ohne Ticket in einen Zug von Madrid nach Barcelona zu setzen, um über Tourismus zu promovieren.

Betonen Sie die Bedeutung des Tourismus für das Bruttoinlandsprodukt

Das mag wie ein Widerspruch zum ersten Punkt klingen, ist es aber nicht. Zudem würde es niemanden stören, wenn es so wäre. Niemand kennt den wirklichen Beitrag des Tourismus zum Wohlstand. Das erlaubt, den Prozentsatz je nachdem zu variieren, welche These man vertritt. Nennen Sie zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wenn Sie die Ausweisung aller Touristen fordern möchten. Zwischen zehn und zwanzig Prozent, wenn Sie sich als letzte verbliebene Bastion der politischen Mitte sehen. Und über zwanzig Prozent, wenn Ihnen am liebsten danach ist, kaltblütig auf alle Tourismuskritiker zu schießen.

Achten Sie auf die Wortwahl, ohne ein inhaltsloses Klischee auszulassen.

Planung, nachhaltig, zirkulär, respektvoll, integrativ, inklusiv, intersektional, verantwortungsvoll, empathisch, Erfahrung, kollaborativ, Interaktion, transversal. Wenn auch nur einer dieser Begriffe ausgelassen wird, ist das touristische Mahl ungenießbar, und die Finsternis senkt sich über das Land der jährlich hundert Millionen zahlenden Invasoren.

Versichern Sie ohne Komplexe, dass „die Ferienvermietung viele Universitätslaufbahnen finanziert hat“

Jetzt kommen wir zur Sache: Dieses Ablenkungsmanöver sollte in einem Moment der Unachtsamkeit eingeschleust werden, um zu stimulieren, ohne darauf hinzuweisen, dass auch politische Korruption, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und die zahlreichen Varianten der Prostitution Studienabschlüsse oder gar Doktorate finanziert haben. Und, wenn wir schon dabei sind: auch Lehrstühle.

Ergänzen Sie, dass der Klimawandel die Touristenhorden ohnehin dazu bringen wird, in Lappland Urlaub zu machen

Betonen Sie die vorübergehende Natur der Plage. So wird die Lösung des Tourismus durch Auflösung erreicht, die Konkretisierung (von "concrete", Beton) der Ewigkeit der importierten Barbarei durch Negation ihrer unmittelbaren Gültigkeit. Es ist bald vorbei, so lautet Ihre große Ausrede. Die gegenwärtige Überlastung hat keine Zukunft, nur eine unendliche Gegenwart.

Erinnern Sie daran, dass wir alle Touristen sind

Diese pataphysische Tatsache wird die Brüderlichkeit und den religiösen Charakter des touristischen Ökumenismus stärken. Um es zu unterstreichen, muss erläutert werden, dass Urlaubsdestinationen nicht exklusiv für Reiche sein sollten. Alle müssen Zugang zur Sekte haben, ebenso wie es keine Porsches nur für Reiche gibt, keinen Kaviar nur für Reiche, und dass jeder auf der karibischen Insel St. Barts Urlaub machen kann (zweitausend Euro pro Nacht).

Erzählen Sie eine nette Anekdote, die Sie mit einem Touristen erlebt haben

Herzerwärmend und von unendlicher Wirksamkeit. Alles ist erlaubt, um den Mythos des guten Touristen zu untermauern: „Mein bester Freund ist ein Ausländer.“

Lassen Sie aus, dass Sie vom Problem des Wohnraums nicht betroffen sind

Erzählen Sie so, als wäre Ihre Wohnung gerade zwangsgeräumt worden. Die Glaubwürdigkeit wäre ruiniert, wenn man entdecken würde, dass Sie zwei Immobilien besitzen.

Bringen Sie die Mutterfigur ins Spiel

Niemand bleibt skeptisch angesichts der Erzählung von einem Kindheitsurlaub mit Tränen aus Mottenkugeln.

Belassen Sie die Dinge, wie sie sind

Kommen Sie zu dem Schluss, dass der Tod durch Tourismus dem Tod gegen den Tourismus vorzuziehen ist. /pss