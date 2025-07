Sóller: „Touristen kommt nicht!“ - ein zweischneidiges Schwert

Ein übliches Bild derzeit: Es sind kaum Leute in den Restaurants in Port de Sóller. / DM

In dem charmanten Städtchen Sóller scheinen tourismuskritische Demonstranten den Touristen den Garaus gemacht zu haben. Und nun gibt es einen großen Aufschrei der Sóller-Unternehmen, dass die Touristen ausblieben.Und das kam so: Sóller erlebte im Mai und Juni dieses Jahres einen ungewöhnlichen Besucheransturm. Straßen, Plätze, Cafés und Restaurants konnten dem Ansturm nicht mehr gerecht werden. Schon bei der Anfahrt gab es im Sóller-Tunnel Staus, teilweise musste der Tunnel geschlossen werden. Straßen und Gassen waren überfüllt. Die Einwohner schimpften, weil sie sich in ihrer Stadt nicht mehr bewegen konnten. Schnell fanden sich Gruppen, die lautstark gegen den Tourismus demonstrierten. Auf Plakaten und an mit über die Straßen gespannten Leinen aufgehängten T-Shirts standen die Parolen „Miris on miris, tot són guiris – Wohin man auch schaut, überall nur Touristen“. Auf einem anderen Plakat war ein mallorquinisches Kind am Strand von badenden Touristen umringt und trug ein Schild mit der Aufschrift „Ich habe hier gespielt“. Viele Balkone trugen Schilder mit der Aufschrift „SOS Sóller“, „Your Luxury, our Misery“ und „Kommt nicht!“

Massentourismus auf Mallorca kann so nicht weitergehen

Der Protest blieb nicht ohne Wirkung. Viele Touristen scheinen wegen dieser Proteste nicht mehr nach Sóller zu kommen. Sie befolgen die plakatierte Bitte „Kommt nicht!“. Im Orangental scheint derzeit Ruhe wie in Winterzeiten zu herrschen. Die Gastwirte und Gewerbetreibenden stöhnen, es herrsche fast Friedhofsstille in Sóller, die Umsätze seien dramatisch zurückgegangen, sie müssten Mitarbeiter in Zwangsurlaub schicken. Einige Unternehmer nutzen die Stille im Ort für Wartungs- und Renovierungsarbeiten und hoffen auf neue Besucher im August. Wenn der Besucherschwund so weitergehe, müsste man über Geschäftsschließungen nachdenken, so manche Unternehmer.

Das alles wirft ein Schlaglicht auf die aktuelle Tourismusdiskussion auf Mallorca. „Immer schneller, immer höher, immer weiter“ geht nicht mehr. Das haben alle erkannt. Aber „Leben oder Überleben ohne Tourismus“ funktioniert auch nicht, schadet der Wirtschaft, vernichtet Unternehmen und Arbeitsplätze. Die Lösung? So wenig ich als Wirtschaftsliberaler von Regulierungen halte: Wir müssen die Touristenzahlen deutlich reduzieren, beispielsweise durch Verringerung der Quartierszahlen. Wenn ein Tourist kein Bett bestellen kann, kommt er nicht. Ein erster Schritt wäre mit der intensiven Verfolgung illegaler Ferienvermietungen getan. Eine weitere Entlastung träte durch eine drastische Verringerung von Mietwagen ein. Politiker: Genug geredet, genug geplant – handelt!

