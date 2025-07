Bitte tanken Sie – auf der Insel: auf!

Nachts sind auf Mallorca nicht alle Tankstellen geöffnet. / B.Ramon

Ich lande nachts in Palma. Das Flugzeug sackt beim Aufsetzen kurz weg. Hat wohl selbst keine Lust mehr. Im Parkhaus wartet mein Auto. So, wie ich es vorgestern verlassen habe. Ohne Sprit. Ich erinnere mich. Die Nadel klebt im Gefahrenbereich, schreit. Kein „Mirko, du solltest bald tanken“, sondern ein „Du solltest lieber beten.“ Abfahrt. Trotzdem! Weil: Ich muss doch tanken! Keine 50 Kilometer trennen mich von meinem Ziel Cala Ratjada. Ein mulmiges Gefühl ist mein Beifahrer: Reichen die letzten Tropfen Benzin so weit?

Erste Tankstelle: dunkel. Zweite: zu. Ich recherchiere — an einer toten Zapfsäule haltend: Nicht jede Gasolinera hier hat rund um die Uhr geöffnet. In Mallorcas kleineren Orten schließen viele schon um 22 Uhr, so auch in Montuïri – dort herrscht längst Nachtruhe. Ich schleiche mit 40 km/h weiter über die leere Ma-15. Ein genialischer Gedanke. Denn: jede Steigung? Kostet eben kostbare Tröpfchen. Jeder Kilometer? Könnte der allerletzte sein.

Die nächtliche Fahrt wird zum Abenteuer

Die dunkle Schnellstraße mutiert zum Thriller: Links und rechts nur Finsternis. Hie und da das Zirpen der Zikaden. Auf halber Strecke quält mich die Frage, ob ich irgendwo im Nirgendwo liegenbleibe. Wen dann rufen? Den deutschen Ich-bin-so-panne-Dienst wohl kaum. Plötzlich denke ich an die 90-er-Fernsehwerbung: Kanister und so.

Ich rede verzweifelt mit dem Auto. Verspreche ihm neue Scheibenwischer, gutes Öl, weniger Nachlässigkeit. Ich bin nicht David Hasselhoff. Mein Vehikel ist zwar schwarz lackiert, aber nicht „Kitt“ aus „Knight Rider“. Es spricht nicht. Fährt aber. Also: noch. Immerhin!

Dann: Endlich! Nach ewiger Tortur-Tour tauchen in der Ferne Lichter auf: Manacor! Am Kreisverkehr beim Hospital schimmert orange-bläulich das Logo der Tankkette.

Um kurz vor Zwei komme ich an – müde zwar, zugleich erleichtert. Kein liegengebliebenes Auto, kein gestrandeter Wanderer auf der Landstraße. Diese Lektion war Pannendienst-Prävention für mich – und hoffentlich auch für alle, die diese Zeilen lesen. Bitte tanken Sie — auf der Insel: auf!