Todesfahrerin zahlt Strafe aus der Portokasse: Wie willkürlich die Gerichtsurteile auf Mallorca sind

Die unterschiedlichen Strafmaße in Spanien sind manchmal erschreckend. Ein 44-jähriger Ballermann-Türsteher wird 2019 von Nazis verprügelt und ist fortan halbseitig gelähmt. Die Angreifer zahlen dem Mann, der nie wieder seiner Arbeit nachgehen kann, 150.000 Euro Entschädigung. 2017 stürzt ein 75-jährigen Urlauber ohne Fremdeinwirkung eine Treppe in einem Café herunter. Das Gericht spricht ihm 290.000 Euro Entschädigung zu. Warum bekommt er fast doppelt so viel Geld?

Kein Cent Schmerzensgeld für die verletzten Radfahrer

Nun zum aktuellen Fall: Die Unfallfahrerin, die 2018 einen deutschen Radfahrer totfuhr und acht weitere verletzte, kommt mit einem Bußgeld in Höhe von 3.000 Euro davon. Sie zahlt den Verletzten keinen Cent Schmerzensgeld. Ins Gefängnis muss sie ebenso wenig. Der mit Joints übervolle Aschenbecher war für das Gericht kein Anlass zur Sorge. Die Straße war geradlinig, die Sicht einwandfrei. Keine Ahnung, wie sie die Radfahrer übersehen konnte, meinten die Richter. Aber wen schert es: Shit happens.

Auch hier ein Vergleich: Ein minderjähriger Real-Mallorca-Fan wurde im vergangenen Jahr zu 7.000 Euro Strafe wegen rassistischer Beleidigungen verurteilt. Mehr als doppelt so viel. Rassismus ist schrecklich, jedoch schlimmer, als einem Familienvater mit einem Auto das Leben zu nehmen?

Familie eines Opfers ging schon vor Jahren gegen die milden Strafen vor

Die milden Strafen für Unfallfahrer, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss unterwegs waren, sind seit Jahren ein Thema. Schon 2018 schlossen sich 265.000 Leute der Online-Unterschriftensammlung einer Familie an, die ihre 15-jährige Tochter verlor. Bei vier Jahren Haft liegt die Höchststrafe. Ein Witz meinten die Angehörigen.

Doch noch schlimmer ist es, wenn die Strafe aus der Portokasse bezahlt wird.

