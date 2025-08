Mallorca – ein Paradies für tierische Invasoren

Haben Sie auch die kühleren Temperaturen so genossen wie ich? Eine Verschnaufpause bevor die Hitze wiederkommt. Und ein gefundenes Fressen für alle Leugner des Klimawandels, die auf den sozialen Medien oder am Nachbartisch im Strandrestaurant jedem ihre Meinung aufdrängen. „Von wegen Klimawandel, jetzt muss man hier selbst im Hochsommer eine Jacke abends anziehen!“ Oder: „Wo ist denn die Klimaerwärmung, wenn man sie braucht? In Deutschland ist davon in diesem Sommer nichts zu merken!“ Der Fakt, dass der Klimawandel kein kurzzeitiges Phänomen ist, hat diese Menschen noch nicht erreicht. Wenn dieselben Menschen allerdings ihre Füße ins Meer vor Mallorca halten, spüren sie den Wandel am eigenen Leib. Das Meer ist zu warm! Viel zu warm. Das war es auch schon Ende Juni, wo vor der Insel Dragonera bereits über 30 Grad Celsius gemessen wurden.

Der gefährliche Rotfeuerfisch breitet sich im Mittelmeer aus

Die hohen Wassertemperaturen schaden nicht nur der heimischen Flora und Fauna, sie locken gefährliche Invasoren an. Das Phänomen, dass über den Suezkanal tropische Meerestiere aus dem Roten Meer ins Mittelmeer einwandern, ist bekannt. Aber durch die hohen Wassertemperaturen wird diese Invasion jetzt auch für Mallorca eine ernstzunehmende Bedrohung. Erst kürzlich machte die eingeschleppte Hufeisennatter an Land Schlagzeilen. Verständlich, eine 1,7 Meter lange Schlange ist vielleicht nicht jedermanns Sache.

Viel mehr Sorgen bereitet mir die Ausbreitung des Rotfeuerfisches im Mittelmeer. Im Gegensatz zur Hufeisennatter ist dieser für uns Menschen wirklich gefährlich. Seine Flossenstrahlen tragen ein Gift, das bei Berührung starke Schmerzen, im schlimmsten Fall sogar einen Atemstillstand auslösen kann. Im Ionischen Meer ist er bereits heimisch geworden und er breitet sich unaufhaltsam aus. Malta, Korsika und Italien melden erste Sichtungen. Und ich bin mir leider sicher, sie werden auch vor Mallorca nicht Halt machen. Die balearische Naturschutzbehörde wird sich darauf einstellen und Gegenmaßnahmen ergreifen müssen. Nicht nur um die heimischen Meeresbewohner, sondern auch um die Badegäste zu schützen.

In der Karibik bereits eine Plage

In der Karibik ist der eigentlich im Indopazifik heimische Rotfeuerfisch schon jetzt zur Plage geworden. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Taucher sind dazu aufgerufen, die giftigen Fische zu harpunieren. Ihr Fleisch soll sehr lecker sein, immerhin etwas Gutes! Ich hoffe, es dauert noch etwas, bis ich die ersten Schlagzeilen lese wie: „Höllenfische vor Mallorca!“ Und ich hoffe, dass es dann bereits einen Plan zur Eindämmung von Regierungsseite gibt! Ich halte jedenfalls meine Augen auf beim Schnorcheln und hoffe, Sie tun das auch.

Abonnieren, um zu lesen