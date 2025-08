Tradition und Moderne: Das Weingut Ribas

Die Ribas gehören ohne Zweifel zu den "großen alten Familien" der Insel, zu denen, die in früheren Jahrhunderten große Landgüter besaßen und einen Großteil der landwirtschaftlichen Fläche unter sich aufgeteilt hatten, um Wein, Oliven, Getreide und Algarrobos anzupflanzen sowie Schafe zu züchten.

Pedro Ribas de Cabrera eröffnete in Consell im Jahr 1711 außerdem die heute älteste Weinkellerei der Insel. Sie befindet sich seit zehn Generationen in den Händen der Familie. Das mächtige Herrenhaus der traditionsreichen possessió zeugt gleich am Eingang des Hofes vom Wohlstand früherer Generationen. Betritt man das Gebäude, so beginnt die Geschichte zu leben, etwa im ruhigen, gepflegten und grünen Innenhof, im stilvollen Salon oder in der ganz traditionell erhaltenen Küche.

Familientradition mit Erneuerung in zehnter Generation

Jahrzehntelang verkaufte die Familie ihren Wein offen, wie es auf Mallorca üblich war. Ab 1984 leiteten Juana und María Antonia Oliver Ribas zusammen mit dem Önologen Francisco Servera eine neue Phase ein, indem sie Flaschenweine mit Qualitätsanspruch füllten und dazu beitrugen, den Niedergang des Weinbaus auf der Insel zu stoppen. Ribas wurde zu einem Zentrum der Erneuerung. Im Jahr 2004 übernahmen mit den Kindern Araceli und Javier Servera Ribas die zehnte Generation der Familie die technische Leitung. Sie brachten Forschungsprojekte zur Reduzierung der Umweltbelastung auf den Weg und öffneten das Weingut für Besucher. Das vorläufig letzte Kapitel in der langen Geschichte begann 2019 mit der Eröffnung des hochmodernen, aber dennoch perfekt in das alte Ensemble eingepassten neuen Kellereibaus nach Plänen des Stararchitekten Rafael Moneo. Mit 45 Hektar Weinbergen und einer Produktion von über 200 000 Flaschen ist Ribas heute auch weit über Mallorca hinaus ein Aushängeschild für mallorquinische Weinqualität.

Araceli und Javier Servera Ribas sind in zehnter Generation die technischen Leiter des Weinguts Ribas. / Bodega Ribas

Weine von überzeugender Qualität

Bei den Rebsorten setzt die Familie auf mallorquinische Sorten, vor allem Prensal, Manto Negro und Gorgollassa – teilweise in Verbindung mit internationalen Reben, die aber nie die Cuvée dominieren.

Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn auch die einfachsten Weine eines Weinguts mit Qualität überzeugen können. Das ist bei allen drei Füllungen der Einstiegs-Linie „Ribas“ der Fall. Auf der anderen Seite gehören die Top-Weine Desconfío und Ribas de Cabrera sicher zu den besten Weinen, die man auf der Insel finden kann. Die wohl bekannteste Linie des Sortiments, „Sío“, umfasst einen Weißen, einen Rosado und einen Rotwein und bietet Jahr für Jahr verlässliche, geschliffene, stilvolle Qualität. Der rote Sío mit dunkelrotem Fruchtbukett und einem Hauch von leicht erdigem Nussaroma besteht zu zwei Dritteln aus Manto Negro, ergänzt durch Syrah, der Würze, frische Beerennoten und Pfeffrigkeit hinzufügt.

Besucher sind auf dem Weingut an sechs Tagen der Woche herzlich willkommen. Sie können auch unangemeldet verkosten und Wein kaufen. Führungen sowie besondere Arrangements mit Speisen müssen vorab vereinbart werden. Ganz traditionell gibt es übrigens auch Offenwein im Laden zur Selbstabfüllung.

Informationen Der Wein: 2022 Sió Negre, 24,75 Euro pro Flasche Bodega Ribas Carrer de Muntanya, 2 Consell www.bodegaribas.com

