Hach, das grünere Gras

Dieser Tage habe ich eine längere Zeit in der alten Heimat verbracht, Familienbesuch im Schwarzwald. Die Vorfreude war groß, besonders angesichts der schweißtreibenden Tagestemperaturen und der schlaflosen Hitzenächte, die vor Abreise bereits ein wochenlanger Dauerzustand gewesen waren. Dass es in Deutschland ein wenig angenehmer und kühler sein würde, war nicht nur klar, sondern zutiefst erwünscht. Doch wie schon so oft in den vergangenen Jahren fehlte meinem vor sich hin köchelnden Gehirn die Vorstellungskraft, wie sich dieses andere Wetter tatsächlich anfühlen würde – so rein praktisch, beim Packen der Koffer.

In diesem stapelten sich T-Shirts, Sommerkleider, die ob ihrer Länge oder Beschaffenheit schon seit Monaten im Schrank ausharrten, eine leichte Baumwollhose, die auf der Insel ebenfalls ein Schattendasein fristete, weil viel zu warm. Ganz hinten in der Hosenschublade kam eine Jeans zum Vorschein. Allein die Vorstellung, sie aus den Tiefen des Schranks zu ziehen, ließ die Tropfen auf der Stirn zu Sturzbächen zusammenfließen.

Sommer kann auch ganz anders sein

Um auf Nummer sicher zu gehen, hielt ich tatsächlich Rücksprache mit den Gastgebern: „Wie schaut’s aus, brauche ich wohl eine lange Hose?“. „Ach ja, pack mal ein, abends kann’s schon kühl werden.“ Sie kam also mit, die Jeans. Und, Sie ahnen’s: Sie war das einzige Kleidungstück, das ich zwei Wochen lang trug. Nun herrschte direkt nach der Ankunft tatsächlich das Auf- und Durchatmen, die Freude an der sattgrünen Landschaft, der Genuss, sich nachts unter ein kuschliges Federdeckbett verkriechen zu dürfen. Am ersten Tag hüpfte der Nachwuchs jubelnd durch den strömenden Regen. Am siebten Regentag begann sich ganz sacht, die Sehnsucht nach zu Hause zu regen. Bei aller Begeisterung für die Kühle und Nässe – langsam war’s auch irgendwie gut.

Am Ende der zweiten Woche kamen die ungetragenen Sommerkleider wieder zurück in den Koffer, selbst für die Rückreise wären sie einfach zu dünn gewesen. Die Jeans, die mich so treu durch die zwei Wochen begleitet hatte, verwandelte sich wiederum direkt beim Verlassen des Flugzeugs in ein Folterinstrument im Stoffformat. Und schon sehnte ich mich ein bisschen nach dem Regen zurück.

Bescheuert? Ja. Und diesmal ganz ohne aber.

