Kakerlaken sind im Sommer alltägliche Gäste

Ein spitzer Schrei. Ein Huschen. Ein brauner Körper über hellem Laminat. Das Huschen und der Körper stammen von der Kakerlake. Der Schrei von der deutschen Politikergattin, die mir gegenübersitzt. Saß, besser gesagt. Denn seit sich der ungebetene Gast auf dem Boden zu uns gesellt hat, scheint die Frau sich merklich unwohl zu fühlen. Nein, falscher Ausdruck: Sie ist geradezu panisch. In diesem Ambiente – einem chicen Beachclub in Palma - am helllichten Tag, bei einem professionellen Zeitungsinterview und mit viel Platz in alle Richtungen, um dem Tier ausweichen zu können, überfällt mich ein kleines Fremdschamgefühl, als die Politikergattin sich gar nicht mehr einkriegt und dem verstörten Kellner bitterböse Blicke zuwirft, so, als sei er allein für die Existenz dieser Kreatur verantwortlich. Keine Frage: Es ist die erste cucaracha, mit der Frau Politikergattin im Laufe ihres Lebens Bekanntschaft macht.

Auf der Insel gehören Kakerlaken im Sommer dazu

Und vermutlich weiß sie, die als Begleitung ihres auf Dienstreisen befindlichen Mannes nur kurzzeitig auf Mallorca weilt, nicht, dass es hier ganz normal ist, im Sommer auf Kakerlaken zu stoßen. Auf der Straße, in Restaurants, an der Promenade. Je heißer, desto schneller vermehren sie sich, je städtischer die Gegend, desto gehäufter treten sie auf. Ich hingegen weiß all das – und bin durchaus in der Lage, dem armen Kellner sowie seinem herbeieilenden Restaurantchef beschwichtigende Blicke à la “no pasa nada” zuzuwerfen. Schließlich kann sich kein gastronomischer Betrieb auf der Insel mit Garantie von cucarachas freisagen – egal, wie chic, sauber oder ordentlich es dort zugeht. Ich bleibe also souverän, professionell, cool. Was hat die Alte denn? Ist doch nichts dabei.

Palmas Innenstadt mutiert im Sommer zum Kakerlakenfriedhof. / DM

Zuhause sind sie besonders ekelig

Ortswechsel: Es geht auf Mitternacht zu, ich liege im Bett. Plötzlich nehme ich aus dem Augenwinkel die Bewegung wahr. Eine Monsterkakerlake, deutlich länger, als mein Mittelfinger und um einiges dicker. Und vor allem: Nur gut 30 Zentimeter von meinem Kopf entfernt an der Wand. Mein Schrei steht dem von Frau Politikergattin um nichts nach, das dürften die Nachbarn bezeugen. Ich habe da ganz klare Grenzen: Draußen, in der Öffentlichkeit, bin ich ein toleranter Mensch, auch braunen, huschenden Mitlebewesen gegenüber. Aber meine eigenen vier Wände - und allen voran mein Schlafzimmer - gehören mir! Rasender Puls, schweißnasse Hände, und später schlaflose Nächte – es ist schon erstaunlich, was ein an und für sich harmloses Insekt bei mir auslösen kann, nur, weil es zur falschen Zeit am falschen Ort auftaucht. Mit Phobien ist das so eine Sache. Sie sollen tiefergehende Gründe haben. Meine Spinnenphobie aus der Kindheit zum Beispiel hat sich irgendwann einfach gelegt.

Ein Szenario, das mit Kakerlaken geradezu komplett unrealistisch erscheint. Es gibt weniges, was ich auf Mallorca wirklich nicht mag. Die Kakerlaken stehen dabei an erster Stelle. Und so beneide ich Frau Politikergattin in dieser Nacht und in vielen folgenden, weil sie kakerlaken- und sorgenfrei in Deutschland zu Bett gehen kann. Erst die Morgensonne macht mich wieder mutig, zumindest bis zum großen Krabbeln in der nächsten Nacht. Kakerlaken? Was soll's! Dafür hab' ich Mallorca. Ich muss es mir nur immer wieder selbst vorsagen.

