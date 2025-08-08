Urlaub von der Insel

Ich bin ein Glückspilz. Zumindest, was das Timing betrifft. Ich durfte den schönsten Juli seit Menschengedenken auf Mallorca verbringen. Es war so mild. Sanfte Brisen wehten. Nachts war die Klimaanlage aus. Knackige 20 Grad und ein süßer Nordwind wiegten mich in den Schlaf. Eine Zeitung schrieb, Urlauber würden frieren. Da lächelten viele, die das lasen. Niemand fror. Aber die erwarteten 38–45 Grad Mittagshitze blieben aus. Das war vielleicht für einige eine Enttäuschung, aber wir Zugezogenen und Einheimischen begrüßten uns staunend mit: Kannst du das glauben? Wie toll ist denn das Wetter? Eigentlich absurd für einen Juli auf Mallorca.

Deutschland ist im August so richtig schön

Während ich diese Zeilen schreibe, umschmiegen mich 24 Grad in Berlin. Es ist August. Der Sommer in Berlin ist das mit Abstand Schönste, was die Hauptstadt zu bieten hat. Selbst die berühmt-berüchtigten Busfahrer sind ausnahmsweise nett. Die Wetter-App zeigt in Palma 33 Grad. Ich lese von Waldbränden auf dem Festland. 50 Grad irgendwo in der Türkei. Monster-Hitzewellen in Südeuropa, von denen Mallorca Gott sei Dank verschont bleiben soll. Ich denke an den Kindergarten meiner Tochter. Ich wusste gar nicht, dass solche Einrichtungen auch Ferien haben. War das zu meiner Zeit schon so? Anfang bis Mitte August! Das gab mir doch einen guten Vorwand, der Insel den Rücken zu kehren. Ich bin ein Glückspilz. Nicht nur, weil ich jeden Tag voll und ganz meiner Tochter widmen kann; das Wetter in Deutschland, das ist ja wirklich im August so wie in diesem vergangenen milden Mallorca-Juli. Die (wichtige) Regenzeit in Deutschland ist vorbei. Die Autobahnen sind – ganz im Gegensatz zur MA 20 – leer. Die Freibäder voll. Ich war mit meiner Tochter in einem. Das erinnerte mich an die Bilder aus vollkommen überfüllten chinesischen Schwimmbädern. Wir waren zwei dieser unzähligen bunten Punkte aus der Vogelperspektive. Deutschland ist auch günstiger, als ich bisher dachte: Die Supermarktpreise wirken zum Teil wie aus einer anderen Welt, wenn ich sie mit denen aus meinen mallorquinischen Supermärkten vergleiche. Aber vielleicht noch wichtiger für meinen Geldbeutel: Mein Berliner - mittlerweile vollkommen überteuerter - Lieblingsitaliener hat Betriebsferien. Die machen Urlaub in Albanien. Bei der Familie!

Den August außerhalb von Mallorca zu verbringen hatte Tradition

Touristen in Palmas Innenstadt am 2. August 2025. / Clara Margais/dpa via Europapress

Zurück nach Mallorca: Alteingesessene Insel-Gastronomen sagen, früher war im Hochsommer nie was los. Hauptsaison war für sie von Beginn der Osterferien bis Ende Juni und dann wieder ab September. Viele Einheimische verließen spätestens im August die Insel und machten ihre Läden dicht. Scheiß auf die Peseten, es sind Schulferien. Wer Geld hatte und bei Verstand war, entfloh der Hitze. Das gilt heute immer noch. Ein guter Indikator für den ruhigen Sommer ist die „Rutschbahn“, die wahrscheinlich älteste durchgängig betriebene Diskothek der Insel. Die gibt es seit 1974. Hier hatten Bernhard Brink oder Jürgen Drews ihre ersten Auftritte am damals noch sehr jungen Ballermann. Im September! Im Juli und August war die „Rutschbahn“ dicht. Hitzefrei. Das ging bis sage und schreibe 2018. Dann beugte man sich den Massen an Partypeople, die nicht wegen des Wetters nach Mallorca kamen, und öffnete. Nun scheinen sich die Zeiten zu wiederholen. Die Wirte beklagen Umsatzverluste. Das liegt natürlich an den derzeitigen Sommer-Gästen: Familien saufen selten generationenübergreifend und der Restaurantbesuch für vier ist mittlerweile ein finanziell fragwürdiges Vergnügen. Dann doch lieber Halbpension.

Weniger meckern und einfach mal relaxen

Es ist kaum was los an Orten, die das so gar nicht gewohnt sind. Ich finde, da ist weniger Wehklagen wegen weniger Wirtschaftswumms angebracht. Letztendlich ist die Saison lang und kräftezehrend genug. Und permanent wird von irgendjemandem gemeckert. Da lohnt doch ein augustiges Durchatmen. Auftanken. Auch wenn der Gastronomenverband jetzt fürchtet, dass 2–300 Läden den Geist aufgeben. Bei 14.000 Restaurants, Bars und Bistros auf der Insel ist das wohl eher ein natürlicher – zyklischer – Vorgang. Ein paar Wirte kriegen es halt nie gebacken, sind zu doof oder zu alt oder haben keinen Bock mehr. Die Juli-Milde ist vorbei, die Temperaturen auf Mallorca steigen wieder stetig an. Und wenn sie dann im September wieder fallen, werden sich auch die Gaststätten der Insel schnell mit dem Publikum füllen, das sehnsüchtig erwartet wird. Bis dahin ist Deutschland eigentlich auch ein ganz guter Ort, stelle ich fest. Es ist angenehm warm hier. Ich glaube, ich bleibe noch ein wenig.

