Es ist nicht zu voll auf Mallorca? Doch!

Ist eine kleine Bucht wie die Cala Gat nicht "zu voll" nur, weil man noch hier und da etwas Sand erkennen kann? / Sophie Mono

Lange Schlangen an beliebten Buchten; Mallorquiner, die überfüllte Orte meiden; Verkehrskollaps an Knotenpunkten: Kaum jemand auf Mallorca oder in Deutschland, der nichts davon mitbekommen hat. Das Thema Überfüllung ist dieses Jahr omnipräsent in der Insel-Berichterstattung. Ja, auch wir von der MZ nähren das Image der übervollen Insel.

Ein verzerrtes Bild, finden Lobbyisten wie Javier Vich, der Vorsitzende der Hoteliersvereinigung, der im März behauptete, es sei ja nicht immer und nicht überall voll, und daher „komplett falsch“, von einer generellen Massifizierung zu sprechen. Nur an einigen Orten käme es „punktuell“ zu größeren Urlauberansammlungen. So gesehen hat Vich recht – aktuelle MZ-Eindrücke aus den Hotspots zeigen, dass selbst im August und selbst an einschlägigen Urlaubsorten nicht flächendeckend der Eindruck absoluter Überfüllung herrscht. Auch mag es stimmen, dass einige Gastronomen weniger Kunden haben.

Doch selbst wenn nicht alle Ölsardinen am Strand es subjektiv so empfinden mögen: Trotzdem ist es auf Mallorca zu voll. Daran rütteln auch verhältnismäßig leere Gassen oder ein paar freie Quadratmeter Strandfläche nichts. Nicht Momentaufnahmen von vollen (oder leeren) Orten sollten die Overtourism-Debatte bestimmen, sondern Fakten und Zahlen. Fest steht: Es kommen jährlich mehr Menschen. Der Ressourcenverbrauch bringt die Insel an ihre Grenzen, wie aktuell auch wieder die Wasserprobleme in Deià zeigen. Und auch der gepriesene Luxustourismus trägt mitnichten nur zu Nachhaltigkeit, sondern oft zu überhöhterem Ressourcenverbrauch bei. Das sollten wir nicht vergessen, wenn die Insel uns mal zu einsam erscheint.

Übersetzung ins Spanische

Largas colas en calas populares; mallorquines que evitan lugares abarrotados; colapsos de tráfico en puntos clave: casi no hay nadie en Mallorca o en Alemania que no se haya enterado de esto. El tema de la masificación es omnipresente este año en la cobertura informativa sobre la isla. Sí, también nosotros, desde el MZ, alimentamos la imagen de una isla saturada.

Una imagen distorsionada, según opinan representantes del sector, como Javier Vich, presidente de la asociación hotelera, quien en marzo afirmó que no siempre ni en todas partes está lleno, y que por tanto es „completamente erróneo“ hablar de una masificación generalizada.En ese sentido, Vich tiene razón: las impresiones actuales desde los puntos más turísticos muestran que incluso en agosto y en los destinos más conocidos no hay una sensación generalizada de saturación total. También puede ser cierto que algunos hosteleros tienen menos clientes.

Pero, aunque no todos los turistas lo perciban así, Mallorca está demasiado llena. Ni siquiera unas calles relativamente vacías o algunos metros cuadrados libres de arena cambian esa realidad. No deben ser las instantáneas de lugares llenos (o vacíos) las que marquen el debate sobre el „sobreturismo“, sino hechos y cifras. Lo cierto es: cada año viene más gente. El consumo de recursos está llevando a la isla a sus límites. Y ni siquiera el tan alabado turismo de lujo contribuye verdaderamente a la sostenibilidad. No deberíamos olvidarlo, aunque a veces la isla nos parezca demasiado solitaria.

