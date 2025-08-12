Win-win-Situation bei der Legalisierung von illegalen Bauten im ländlichen Bereich

Selten sind Regierung und Opposition einer Meinung. Aktuelles Aufregerthema auf den Balearen ist das Gesetz Ley 3/2024, das seit dem 28.05.2024 in Kraft ist. Es regelt die nachträgliche Legalisierung von illegalen Bauten auf ländlichem Grund und Boden (suelo rústico). Begünstigte sind Eigentümer von ländlichen Immobilien (man spricht von etwa 30 000 auf den Balearen), die entweder ohne Baugenehmigung errichtet oder erweitert wurden, zum Beispiel durch die Vornahme von Anbauten, die Schließung von Terrassen zu Wohnzwecken, den Bau eines Swimmingpools oder die Umnutzung einer Garage zu einem Wohnzimmer. Die Legalisierung ist an einige Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere müssen die Bauverstöße verjährt sein, das heißt, dass nach dem Bauverstoß bereits mehr als acht Jahre vergangen sind, ohne dass die Behörde ein Verfahren gegen den Eigentümer eingeleitet hat. In diesen Fällen hat die illegale Immobilie Bestandsschutz, ist also vor einer Abrissverfügung sicher.

Bestandsgeschützt bedeutet nicht legal

Allerdings: Eine bestandgeschützte Immobilie ist noch immer nicht legal. Will man sie umbauen oder erweitern, bekommt der Eigentümer erst eine Baugenehmigung, wenn er den ursprünglich genehmigten Zustand wiederherstellt, also den illegalen Anbau abreißt. Wird eine bestandgeschützte Immobilie durch Alter oder Naturereignisse zerstört, bekommt der Eigentümer derzeit keine Baugenehmigung zur Wiederherstellung. Und schließlich: Bestandgeschützte Häuser erhalten keine Bewohnbarkeitsbescheinigung, was den Anschluss an alle Versorgungsträger verhindert.

Drei Jahre Zeit für die Legalisierung

Das Thema der Legalisierung ist komplex und sollte nur mithilfe eines versierten Rechtsanwalts oder Architekten durchgeführt werden. Dafür müssen Pläne vom legalen Urzustand und der illegalen Ist-Situation eingereicht und Baugebühren für das Prüfungsverfahren wie bei einem Neubau gezahlt werden. Schließlich fällt noch eine „Strafgebühr“ in Höhe von zehn, 12,5 oder 15 Prozent des Bauwertes an, je nachdem, wie zügig der Legalisierungsantrag gestellt wird. Weiterhin muss der Antragssteller ein technisches Umweltanpassungsprojekt vorlegen, das sich mit der Gewährleistung der Energieeffizienz oder einem nachhaltigen Wassermanagement befasst. Die Möglichkeit der Legalisierung ist auf einen Zeitraum von drei Jahren beschränkt.

Sowohl für die Gemeinde als auch die Eigentümer von Vorteil

Wem nutzt das Gesetz? Die Gemeinde beseitigt den rechtlichen Schwebezustand vieler Immobilien, sie erreicht Verbesserungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit und sie hat dazu noch beträchtliche Einnahmen. Auch für den Eigentümer ist die Legalisierung vorteilhaft: Ein nur bestandgeschütztes Haus ist schwer oder gar nicht oder nur mit hohem Preisabschlag zu verkaufen oder mit Hypotheken zu belegen. Die Einwände der Opposition sind schwach: "Das Gesetz nutze nur ausländischen Millionären!" Nun, das meiste Land auf den Balearen gehört Spaniern. "Das Gesetz erleichtere, dass die Inseln immer mehr zubetoniert werden!" Unfug, bei der Legalisierung des vorhandenen (illegalen) Bestandes wird kein einziger zusätzlicher Stein bewegt. Also eine Win-win-Situation für Gemeinde und Eigentümer.

